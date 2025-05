Mecenati donano a Urbania due anfore in maiolica del ’600

Tornano ad Urbania due anfore istoriate della bottega di Ippolito Rombaldoni, ceramista durantino attivo nel ‘600 e la città le accoglie con una conferenza per spiegarne l’origine e i disegni che le impreziosiscono. Le anfore sono state donate al Museo Civico di Palazzo Ducale dalla famiglia urbaniese di Anna Maria Barzi ed Enrico Marzioni ed entreranno a far parte della mostra Disegni di Federico Barocci nella collezione Ubaldini a Urbania. Domani alle 17,30 con una conferenza con il professor Massimo Moretti dell’Università La Sapienza di Roma le due opere verranno presentate alla città. "Nelle due anfore, alte 81 centimetri – scrive Moretti –, troviamo la traduzione in maiolica del dipinto di Federico Barocci La sepoltura di Cristo, conservato nella chiesa di Santa Croce a Senigallia. Risalgono, infatti, al 1670 e la decorazione si sviluppa, in entrambi gli esemplari, secondo uno schema compositivo analogo: un lato è dipinto in monocromia blu, mentre l’altro è eseguito in policromia secondo una tavolozza ricorrente nelle opere più mature dell’artista".

Alice Lombardelli, direttrice del Museo Civico, sottolinea l’importanza di questa acquisizione: "L’ingresso della copia di anfore biansate all’interno delle collezioni del Museo Civico, ci permette non solo di arricchire le collezioni pubbliche del Comune di Urbania, ma anche di valorizzare le altre in quanto le due opere rappresentano un tassello mancante di un duplice racconto. Da una parte avvalorano e testimoniano la grande storia delle botteghe di ceramica urbaniesi, dall’altra confermano la storia della Collezione Ubaldini che si è formata grazie alla raccolta di disegni e incisioni nelle botteghe di artigiani ed artisti marchigiani".

Andrea Alessandroni, assessore alla Cultura, ringrazia la famiglia Barzi e Marzioni: "L’ingresso di queste due anfore all’interno della collezione cittadina rappresenta una delle azioni più importanti messe in atto negli ultimi anni. Questa operazione è frutto di una grandissima collaborazione tra pubblico e privato. Da parte di tutta l’Amministrazione Comunale va un sentito ringraziamento alla famiglia Barzi e Marzioni per il contributo economico e al professore Massimo Moretti che con la sua lezione darà ancora maggiore valore alle opere. Il restauro e la valorizzazione del patrimonio sono fondamentali ma le nuove acquisizioni sono linfa vitale per gli istituti di cultura come il Palazzo Ducale e i Musei Civici".

Andrea Angelini