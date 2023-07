Mechelli si smarca "No alla discarica senza indugi"

Lino Mechelli, consigliere comunale, ribadisce il proprio "no" alla discarica di Riceci e chiede ai responsabili di "chiudersi in conclave e trovare una soluzione condivisa". Il capogruppo di "Urbino città ideale" si dice concorde con quanti dichiarano che "oggi non basti più protestare solo in piazza" e riafferma una posizione "da subito sostenuta in Commissione e in Consiglio comunale. Il destino del progetto è nelle mani dei sindaci di Pesaro, Urbino e Vallefoglia, del presidente della Provincia, di Hera e Marche Multiservizi, dai vertici a tutti i consiglieri".

A proposito del sindaco di Pesaro, Mechelli sostiene che il piano B proposto da Matteo Ricci sia una "scatola vuota: deve indicare il progetto reale alternativo, altrimenti si tratta di una colossale presa in giro. Per quanto riguarda Marche Multiservizi non può sfuggire al mio collaudato senso di responsabilità la preoccupazione verso l’azienda, che gestisce servizi essenziali come acqua, gas, energia e rifiuti. Non proprio "brustoline". Invito il presidente Andrea Pierotti e gli altri vertici a presentarsi, il 24 luglio, con una scaletta di provvedimenti che preveda l’abbandono del progetto per la discarica di Riceci, il piano di rientro di quanto prodotto in termini di costo e l’impegno per un impianto dimensionato che non sia per forza nell’entroterra, tra calanchi o valli". In merito alle diverse reazioni dei consiglieri d’amministrazione alle ultime vicende, Mechelli dice di non sapere se faccia bene "chi abbandona o chi resiste. Ricci, per pura demagogia, ha fatto le corse per annullare un aumento dei compensi giustificato, ma non in questo momento. Però lui, sostenitore delle nuove indennità degli amministratori locali, aumentate del 300 per cento (da gennaio saranno 9660 euro al mese, più di quei 9000 per un anno di un consigliere Mms), prenda in carico le soluzioni che possano motivare il giusto compenso. Il consigliere Baccio Paolo Fiaccarini, candidato alle ultime elezioni comunali con Urbino città ideale, ha ricevuto l’incarico dal sindaco Maurizio Gambini e ha autonomia decisionale e responsabilità amministrativa, patrimoniale e penale: persegue il bene pubblico, rispondendo al rapporto fiduciario col delegante, scelte non sottoposte al ruolo riduttivo della lista. Essa saprà valutare quanto di propria competenza". Infine, sul comportamento tenuto dalla Regione, parla di "tanto folklore in piazza e poche risposte dalla Giunta e dal Consiglio. Ricorrere alla magistratura certificherebbe la sconfitta della politica e di tutti: riteniamo che una soluzione ci sia e che basti lavorarci".

Nicola Petricca