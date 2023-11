Medici a gettone. Nuovo bando

Medici a gettone, rinnovato per un altro anno il contratto con la cooperativa – Medical Line consulting – che attualmente copre diversi turni nei Pronto soccorso di Pesaro e Fano. La spesa è di circa 1,6 milioni di euro. L’Ast 1 ha deciso di avvalersi della possibilità di proroga, perché il contratto sta scadendo e la situazione non è migliorata malgrado i numerosi bandi per il reclutamento di personale. Qualcosa però si muove. L’azienda sanitaria fa sapere che è stata acquisita una unità a tempo indeterminato che prenderà servizio da febbraio, un’altra da gennaio, una specializzanda già in servizio grazie al decreto Calabria, un’altra che prenderà servizioa febbraio. E c’è anche un nuovo concorso per 5 posti.