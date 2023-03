Medici a gettone, Vitri: "Bisogna pagare di più quelli interni all’ospedale"

"Stop allo smantellamento della sanità pubblica, sì a un tetto di spesa per i medici delle coop". Lo chiede la consigliera regionale Pd Micaela Vitri in riferimento a Pronto Soccorso e Pediatrie. "Spesi 86 milioni di euro, di cui 13 a Pesaro e Fano, con medici a gettone che guadagnano il 40% in più di un interno. Solo al Pronto soccorso di Pesaro le cooperative occupano 63 turni mensili per 12 ore". Vitri chiede compensi più alti ai medici interni prevedendo, per i Pronto Soccorso, un’indennità supplementare di almeno mille euro più 150 lordi l’ora per prestazioni aggiuntive. "Per le coop, un turno di 12 ore ci costa 1400 euro".