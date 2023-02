Medici di famiglia, anche il dottor Alberto Aureli è andato in pensione

Continua inesorabile il pensionamento dei medici di base nel distretto di Urbino. Dopo i dottori Rossi e Volponi nel 2021 e 2022, entrambi per raggiunti limiti di età, è stata la volta dei medici Di Pietro e Scattolari, che hanno anticipato l’uscita per scelta personale. Dal primo febbraio invece ha chiuso l’attività il dottor Alberto Aureli, sei mesi prima dei termini di legge. L’ex collega dottor Massimo Volponi ci scrive un breve messaggio per ricordare la sua attività e augurargli il meritato riposo: "Urbinate, laureato in medicina nel 1982 a Bologna, il dottor Aureli ha subito aperto l’ambulatorio a Borgo Massano oltre ad uno in pieno centro, in via Raffaello. Nell’ultimo anno ha lavorato anche a Tavoleto, su richiesta del locale sindaco, per la nota penuria di medici. Il dottor Aureli ha sempre lavorato con dedizione, impegno, professionalità, costanza, umanità, serietà, doti riconosciutegli da tutti i suoi pazienti. Ora, dopo lo stop da pensionato, sembra, come ci ha fatto capire, che voglia riciclarsi, ma con moderazione, nell’ambiente medico. In ogni caso continuerà, con ancor più passione e relax, a dedicarsi ai suoi hobby, come le letture di storia contemporanea, il modellismo, le sculture in arenaria, le pitture sui sassi e le pietre, le passeggiate sulle Cesane, con moglie e amici. Il suo carattere riservato, gli affetti familiari (consorte, tre figlie e tre nipotini) e i talenti artistici meritano queste righe di rispetto, amicizia e collegialità".