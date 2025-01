Medici di famiglia:. Nuovo ambulatorio in centro a Tavullia

"A partire dal 24 febbraio – annuncia il sindaco Patrizo Federici – i cittadini di Tavullia potranno contare su un significativo potenziamento dei servizi sanitari locali. Grazie a un accordo recentemente raggiunto, due nuovi medici di famiglia entreranno in servizio negli spazi messi a disposizione dal Comune in via Roma, nello stabile situato di fronte alla farmacia". L’amministrazione comunale di Tavullia si è fatta parte attiva per favorire l’ingresso dei medici di medicina generale Roberta Bergamaschi e Barbara Gabrielli. Per sottolineare ulteriormente l’impegno del Comune nel garantire i cittadini, l’amministrazione contribuirà alle spese d’affitto degli spazi destinati al nuovo ambulatorio.