Medici di medicina generale Nuovo bando per specializzarsi

Da qui al 2030 più del 20% dei medici delle Marche andrà in pension, con un’incidenza ancora maggiore nelle discipline ospedaliere legate all’emergenza urgenza e nella medicina generale. Ecco perché è quanto mai importante investire sulla formazione dei giovani. E’ in questa direzione che va il bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2022-2025 organizzato dalla Regione Marche. "La Regione – dichiara l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – ha stanziato 6,6 milioni per portare a 110 le borse di studio per i medici di Medicina generale e a 42 i contratti di formazione per i medici specialisti. Parliamo di una inversione di tendenza totale: questo piano garantisce che la nostra Regione nei prossimi anni possa superare le criticità che abbiamo trovato per la scarsa programmazione passata". La presentazione delle domande è possibile fino alle 12 di giovedì 19 gennaio 2023. Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns), tramite l’applicazione informatica https:cohesionworkpa.regione.marche.it disponibile sul sito istituzionale della Regione.