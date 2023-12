La grande fuga dei medici di famiglia: super lavoro, tante carte, responsabilità e spese

Pesaro, 2 dicembre 2023 – Lavoro tanto, spese in aumento, carico burocratico, responsabilità sempre maggiori: oggi fare il medico di famiglia è una scelta da super-eroi. Il risultato, desolante, è emerso con la scarsità di candidati, 81 a fronte di 155 posti disponibili, all’esame di ammissione per il corso di formazione specifico in medicina generale.

Come fare per invertire una tendenza dannosissima per la comunità che, invece, ha sempre più bisogno di prestazioni territoriali diffuse? Lo chiediamo a Fabrizio Valeri, segretario regionale del sindacato medici Snami.

Fabrizio Valeri, segretario generale del sindacato medici Snami. A destra la foto emblematica pubblicata ieri dal Carlino degli esami di ammissione al corso di formazione specifico di medicina generale

"Sono necessari interventi del legislatore, sia nazionale che regionale, – dice Valeri – per adeguare i ristori economici all’aumento dei prezzi; è necessaria la semplificazione burocratica; è fondamentale avere un confronto concreto riguardo le strategie da attuare per sviluppare studi associati di medici, se veramente crediamo nell’efficacia della medicina territoriale. E poi..."

E poi?

"Ripartiamo dalla percezione che i giovani hanno di questa meravigliosa professione, ingiustamente bistrattata a cominciare dalla narrazione universitaria. Ha fatto bene il presidente Acquaroli ad aumentare le borse di studio. E’ importante promuovere la specializzazione. Meno di dieci anni fa c’erano medici che avrebbero intrapreso la specializzazione anche senza contributo economico. Oggi, fa male a dirlo, ma non è più così. Il corso in medicina generale dovrebbe essere promosso tra i giovani con lo stesso prestigio delle altre branche".

Non accade?

"No. Inoltre accade che la nostra attività venga percepita come oppressa dalle responsabilità, che sia poco remunerativa ed estremamente stressante".

E’ così, del resto

"Certo, lo è, ma la nostra è una professione anche appassionante per l’umanità che la caratterizza e il rapporto di fiducia gratificante. E’ un delitto averla minata. Di conseguenza capisco che agli occhi dei giovani appaia sempre meno appetibile".

Anche tra i medici con anni di esperienza, purtroppo si avverte la stanchezza...

"Vero. Nei veterani c’è anche chi scende con il treno ancora in corsa: conosco colleghi che hanno riscattato gli anni dell’università per mollare anche prima dei 68 anni".

Quando parla di costi vivi a cosa si riferisce?

"All’affitto dell’ambulatorio, allo stipendio dei collaboratori, alle assicurazioni varie, alla tecnologia e alle attrezzature necessarie: il contratto prevede un ristoro economico, ma la quota prevista è stata stimata 18 anni fa. Ne vogliamo parlare?"

Per fronteggiare i costi nascono studi associati di medici...

"Nei grandi centri è più semplice, mentre nei piccoli paesi non lo è altrettanto. La logistica complica molto la tipologia del servizio. In città c’è maggiore prossimità, mentre nei piccoli borghi il servizio da dare è quello di portare l’ambulatorio in diverse sedi per riuscire a raggiungere gli assistiti".

Quindi?

"La politica, da oltre dieci anni a questa parte, ha gravi responsabilità per lo stato in cui ci troviamo. Da parte della nuova giunta regionale c’è volontà di ascolto, ma servono risorse e progetti da attuare a stretto giro di posta se vogliamo invertire la triste tendenza tra i giovani ed evitare che il medico trovi maggiormente conveniente andare in pensione e dare prestazioni da libero professionista".