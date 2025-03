Medici fotografi. Una mostra collettiva

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro, è prevista l’inaugurazione della Collettiva dell’Amfi: Associazione Medici Fotografi Italiani a cura di Loreta Larkina. Ingresso libero e sempre visitabile fino al 3 aprile.

L’Associazione Medici Fotografi Italiani (Amfi) è un’associazione a carattere nazionale nata nel 1994 la quale riunisce medici e odontoiatri che condividono la passione per la fotografia, intesa come espressione artistica. Ha inoltre catalizzato la creazione di una rete internazionale di medici cultori dell’arte fotografica nell’ambito della Fiap. È affiliata Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e ne partecipa alle iniziative a carattere locale e nazionale. Nell’ambito delle proprie attività, l’Associazione tiene, per la prima volta a Pesaro, una mostra fotografica dal titolo “Medici dietro l’obiettivo: la cura dell’Anima“.

Artisti in mostra sono: Franco Ameli, Alberto Colognato, Antonio Francesco Fadda, Catherina Dominguez Reali, Cristina Martino, Francesco Carracchia, Giuseppe De Nicola, Giuseppe Iacuitti , Krzysztof Muskalski , Luigi Franco Malizia, Marco Prete, Maurizio Iazeolla, Maurizio Stefanelli, Paolo Danise, Paula Castelli, Vincenzo Grasso.

l. d.