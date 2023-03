Medici in pensione Quattrocento bimbi senza un pediatra "Ma i posti ci sono"

di Benedetta Iacomucci

Erano 900, ne sono rimasti 409. Sono i bimbi in cerca di un pediatra, ex pazienti del dottor Bruno Arcangeli, andato in pensione lo scorso anno e sostituito per qualche tempo dalla dottoressa Lisa Tonelli, prima che la stessa ottenesse il tempo indeterminato a Fano. "Ad oggi – fa il punto la direttrice del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto – abbiamo 15 pediatri a Pesaro, compresa la dottoressa Tonelli. Sul totale di 900 bambini, ne restano da sistemare 409: gli altri hanno già fatto la loro scelta".

Non sono pochi, 409 bambini, considerando che sul sito dell’Ast 1, quasi tutti i pediatri che ricevono a Pesaro risultano già pieni, come si evince dalla bandierina rossa accanto ai nomi. "Bisogna però considerare un altro dato – spiega Esposto –: su 409 bambini, più della metà ha un’età tra i 6 e i 14 anni. E’ l’età in cui, volendo, è possibile scegliere anche un medico di famiglia, non necessariamente un pediatra. E’ una scelta che fanno spesso le famiglie nelle aree interne, dove si sente di più la carenza di pediatri".

Ad oggi i posti disponibili "sono 578 – spiega Esposto – e la scelta è su due pediatri, entrambi a Pesaro". Scorrendo infatti il sito dell’Ast1, sventolano bandierine verdi in corrispondenza dei nomi dei pediatri Tiberi e Francolini. Fino a 10 giorni fa ce n’erano 4 ancora liberi, ma sono stati velocemente presi. Altro problema è quello dei pediatri in età pensionabile: malgrado il Milleproroghe abbia consentito loro di rimanere in servizio fino a 72 anni, potrebbe porsi il problema di affidarsi a uno specialista d’esperienza, per poi ritrovarsi al punto di partenza dopo qualche anno. "Nei prossimi due anni ci sono professionisti pensionabili e non possiamo sapere, al momento, se qualcuno chiederà il pensionbamento anticipato né se altri decideranno di restare fino a 72 anni. Di sicuro però negli ambulatori pediatrici si prevede un consistente turn over tra i piccoli pazienti, proprio perché in tanti hanno raggiunto l’età in cui scatta il passaggio al medico di famiglia. Solo per fare un esempio, una pediatra del nostro distretto quest’anno ha 106 13enni e 150 tra 6 e 12 anni. Considerando anche il brutto dato sul calo delle nascite, è prevedibile che nel giro di poco si libereranno molti posti. Infine, ci sono ad oggi 150 posti per i nuovi nati e abbiamo anche intenzione di chiedere, al prossimo Comitato della pediatria di libera scelta, di istituire un ulteriore incarico per il distretto di Pesaro".

Per cambiare pediatra o medico è possibile presentarsi agli sportelli dell’Anagrafe assistiti del distretto, ma anche inviare una mail. L’indirizzo è [email protected] (istruzioni sul sito). L’unico problema è che la mail viene lavorata nel pomeriggio, dunque può verificarsi il caso che la scelta effettuata la mattina sulla base della disponibilità, nel pomeriggio non sia più praticabile, perché nel frattempo tanti si sono presentati allo sportello. "In quel caso l’amministrativo contatta la famiglia e prospetta soluzioni alternative".