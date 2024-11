Medici, parla lo sconfitto: "Rappresentatività carente"

La fine della storia è ormai nota: nella competizione per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’ordine dei medici ha vinto la continuità con Paolo Maria Battistini, presidente al suo quarto mandato. Ad uscire sconfitto è stato Paolo Marchionni, direttore della Medicina Legale dell’Ast. A votare è stato un terzo degli aventi diritto e lo stacco,tra le due fazioni, è stato di circa settanta voti. Per la prima volta c’è stata competizione: solitamente per il rinnovo si è presentata solo una lista.

Ma perché, dottor Marchionni, abbiamo assistito a toni da duello rusticano?

"Non abbiamo usato toni da duello rusticano, se mai li abbiamo subiti. Probabilmente qualche alzata di toni c’è stata anche da parte nostra, ma certamente né nelle nostre comunicazioni e nemmeno nelle nostre chat, abbiamo usato espressioni denigratorie dell’avversario. Come talvolta, invece, è stato fatto nei nostri confronti".

Sassolini nella scarpa?

"Direi che l’attuale Consiglio pecca, vistosamente, di rappresentatività. Ma non è assolutamente colpa dei concorrenti, quanto di un sistema elettorale che andrà cambiato: me ne farò promotore con l’Ordine nazionale".

Cosa intende per difetto di rappresentatività?

"Andando al sodo direi che circa 750 medici ospedalieri iscritti nel nuovo Consiglio, hanno come riferimento un solo medico. Si tratta di una collega pneumologa che indubbiamente farà valere le eventuali ragioni dell’area, ma naturalmente, in un consiglio di 15 persone, avrà un peso contenuto".

Quali sono le altre compagini? "Tante, ma ne cito quattro come macro aree: la medicina generale con circa 250 iscritti, gli specialisti ambulatoriali, la dirigenza medica ospedaliera e l’altra, quella del territorio".

L’attuale Consiglio chi rappresenterebbe secondo lei?

"In massima parte i medici di famiglia, gli specialisti ambulatoriali. Non ho numeri precisi, ma sono meno della metà degli ospedalieri".

La ritiene una criticità?

"In linea di principio sì, perché in Consiglio manca la testimonianza di esperienze mediche molto diverse tra loro. Guardi il mio settore: insieme all’unità operativa che dirigo ci sono tre distretti sanitari, c’è una unità di cure tutelari, c’è la medicina penitenziaria, c’è l’unità di cure palliative. E così per tutte le altre compagini non rappresentate".

Se la prenda con gli ospedalieri che non sono andati a votare...

"Il problema, ripeto, non è tra chi ha vinto o perso, ma la rappresentatività".

Cioè?

"ll sistema elettorale non è proporzionale. In altri Ordini, come quello degli avvocati, alle ultime elezioni, è prevalsa una compagine, ma l’altra, comunque, ha una rappresentanza in consiglio".

Se aveste vinto quali priorità avreste spinto?

"Quelle deontologiche perché credo che l’Ordine non debba essere un tavolo sindacale e non è certamente la controparte dell’azienda sanitaria per intavolare trattative più o meno importanti".

Qualche esempio?

"Abbiamo visto una fuga dalla medicina pubblica verso la sanità privata, sia in forma organizzata e sia in forma individuale, credo che l’ Ordine debba farsene carico. Ci sono tematiche etiche su cui avere un dibattito interno alla categoria come il suicidio assistito; abbiamo un numero esorbitante di denunce a medici per risarcimento danni per una carente informazione data ai pazienti..."