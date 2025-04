Medicina d’Urgenza a Urbino. Saltamartini: "Nessuna chiusura"

"Nessuna chiusura di posti letto all’Ospedale di Urbino, anzi ne attiveremo di nuovi". Ieri durante il consiglio regionale l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, rispondendo alle interrogazioni delle opposizioni, ha spiegato finalmente nel dettaglio cosa succederà alla Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Urbino. La Murg non sparirà del tutto, ma i suoi cinque posti letto non ci saranno più, trasformandosi in cinque nuovi posti collocati in Medicina Interna. Cosa ne sarà dunque della Murg? "Attivata lo scorso 26 settembre, come previsto per tutte le nuove strutture, è stata sottoposta a una verifica a sei mesi dall’apertura da parte della Direzione Sanitaria, da cui è emerso che il reparto non rispondeva pienamente alle caratteristiche del setting assistenziale tipico della Murg, avendo invece assunto un profilo vicino a quello di un reparto di area medica generale. Per tale motivo, si è scelto di rafforzare la Medicina Interna, attivando cinque posti letto aggiuntivi, così da gestire lì i pazienti che finora erano impropriamente assistiti presso la Murg. Contestualmente – aggiunge Saltamartini – la Murg rimarrà attiva nell’attuale sede, ma sarà riorganizzata e gestita direttamente dai medici del Pronto Soccorso, per garantire un’adeguata intensità di cura, ridurre il sovraffollamento del PS e riportare l’attività clinica con un assetto di intensità medio-alta e ricoveri brevi. Un ulteriore vantaggio sarà la diminuzione del ricorso a medici delle cooperative o a gettonisti. Il Pronto Soccorso viene quindi restituito ai medici dipendenti dell’AST". Alla notizia, il sindaco Maurizio Gambini aggiunge ulteriori sviluppi: "Il monitoraggio di Murg e Medicina Interna ha portato alla decisione di procedere al potenziamento di quest’ultima, con 5 nuovi posti letto, ai quali, in futuro, se ne dovranno aggiungere altri 10. Questo permetterà a entrambe di operare offrendo cure adeguate ai parametri assistenziali dei due reparti. Sono sempre in contatto con il Direttore Carelli e negli ultimi incontri mi ha assicurato che verranno dedicate maggiori risorse alla Pediatria per arrivare ad avere le 6 unità mediche necessarie e che sono in corso le procedure per i primariati di Medicina e Chirurgia. Ho fatto presente, inoltre, che il tema del personale delle cooperative o gettonista è da superare nell’interesse del diritto primario alla sanità pubblica e l’obiettivo è andare in questa direzione potenziando l’assunzione di personale dipendente". Anche l’assessore Elisabetta Foschi, segretario provinciale di FI, commenta le dichiarazioni di Saltamartini: "Con molta chiarezza ha precisato che presso l’ospedale di Urbino non chiuderà affatto la Murg. Rimarranno al contrario tutti i posti letto già attivati a settembre e ci sarà esclusivamente una migliore organizzazione interna volta a rendere maggiormente efficiente proprio la funzionalità della medicina d’urgenza senza dover ricorrere a medici gettonisti il cui utilizzo è stato fortemente ridotto su indicazione normativa data dal Governo e garantendo l’appropriatezza dei ricoveri in Murg. Dunque nessuna chiusura, ma un potenziamento dell’ospedale di Urbino. Ancora una volta il PD non ha perso occasione di fare brutta figura". Partito Democratico che, nelle parole del consigliere Micaela Vitri, rimane perplesso dalla risposta del vicepresidente della giunta e assessore alla sanità: "C’era una determina che nero su bianco decretava la chiusura della Murg. Ora la Regione ha fatto retromarcia; mi fa piacere che le nostre proteste siano state ascoltate ma mi chiedo: la determina era un pesce d’aprile oppure hanno fatto retromarcia proprio oggi che avevamo l’atto in Consiglio?". Anche Marta Ruggeri (M5S) non è soddisfatta: "Saltamartini ha negato la realtà. Una scelta priva di qualunque logica clinica e gestionale, dettata dall’unico obiettivo di ridurre i gettonisti. Questa è la politica della giunta Acquaroli: impoverire le risorse regionali, umiliare i medici dipendenti sul piano economico e professionale e scaricare le inefficienze gestionali sui cittadini". Giovanni Volponi