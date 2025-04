Medicina d’urgenza chiude dopo poco più di sei mesi

E’ stata una meteora, la Medicina d’urgenza all’ospedale di Urbino. Aperta il 23 settembre del 2024 con 5 posti letto, sarà chiusa il primo di maggio. Poco più di sei mesi di vita per questo reparto, afferente al Pronto soccorso, che pure era stato presentato come un "investimento strategico per l’ospedale di Urbino, un notevole salto qualitativo nell’assistenza ai pazienti" con "procedure diagnostiche garantite" e un considerevole "taglio alla durata dei ricoveri". Tutto da ripensare, perché la Direzione medica, con una nota dell’8 aprile scorso, ha comunicato il dietro front. E la ragione risiede nella necessità di tagliare il ricorso a medici ’gettonisti’, utilizzati per tamponare le carenze di medici. A costi esorbitanti.

"Una scelta che lascia attoniti – commenta Marta Ruggeri, capogruppo in Consiglio regionale dei 5 Stelle –, priva di logica clinica e gestionale. Questo reparto rappresentava una valvola di sfogo fondamentale per il Pronto Soccorso, già sotto pressione per il carico di lavoro quotidiano". Che fine faranno i 5 posti letto (estendibili a 8) destinati all’urgenza? Non andranno definitivamente persi, ma saranno trasferiti alla Medicina generale. "Una struttura con funzioni ben diverse – chiosa Ruggeri –, che non può e non deve sostituire l’unità deputata al trattamento delle emergenze acute". "La sua eliminazione – conclude la consigliera – espone i cittadini a maggiori rischi, allunga i tempi di attesa e aumenta il sovraffollamento nei Pronto soccorso".

Insorge anche il Pd urbinate: "E’ gravissimo. Per giustificare questa operazione si ripristina una parte di posti della Medicina che già avevamo e che ci erano stati tolti". "L’apertura della Murg – proseguono – era stata sbandierata come un servizio indispensabile a supporto del pronto soccorso, ed ora in tutta fretta e nel silenzio si smantella tutto solo per sostenibilità economica. Ma con quale logica vengono aperti e chiusi nuovi spazi in pochi mesi? Esiste una programmazione o è solo improvvisazione?". Nel frattempo, alle spalle del pronto soccorso, si sta costruendo una palazzina per l’emergenza-urgenza: "Con quale personale si pensa di farla funzionare se non si riesce a mantenere l’esistente?".

Replica l’Ast: "Nessuna chiusura della Murg, solo un trasferimento dei posti letto in Medicina interna, gestiti da medici internisti, con personale dipendente. Un’operazione dettata anche dalla considerazione che "l’utilizzo dei 5 posti della Murg in queste settimane non giustificano l’apertura di un reparto". Cosa invece necessaria durante il picco influenzale, quando il reparto fu aperto. "Ora il personale medico potrà essere utilizzato per smaltire l’afflusso dei pazienti del Pronto Soccorso", dove è previsto per giugno l’arrivo di un nuovo medico. E se ci fosse un nuovo picco di accessi? "Si valuterà l’opportunità di riportare la Murg nei locali originali, ma sempre gestiti dalla medicina Interna". Così l’Ast.