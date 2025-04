Medicina d’urgenza, "Saltamartini risponda"

"La chiusura del reparto di medicina d’urgenza nell’ospedale di Urbino è un altro colpo alla città e a tutto l’entroterra". È pronta a dare battaglia Micaela Vitri, consigliere regionale in quota Pd, che ha presentato un’interrogazione urgente che dovrebbe essere discussa martedì nell’assise di Palazzo Raffaello. "Ho presentato un’interrogazione urgente, a cui dovrà rispondermi l’assessore Saltamartini. Con questo atto chiedo se la Giunta regionale intenda bloccare immediatamente la chiusura della Medicina d’Urgenza ad Urbino, aperta a settembre 2024 con una spesa di 280mila euro, evitando di privare il nosocomio principale delle aree interne di un reparto fondamentale. Mentre si annuncia con grande enfasi la realizzazione della nuova palazzina dell’emergenza, dal primo maggio sarà chiusa la Medicina d’Urgenza, un reparto funzionale al Pronto Soccorso, alla Rianimazione e al dipartimento di emergenza".

Per Vitri la situazione già attualmente è difficoltosa: "Ultimamente il personale sottodimensionato del pronto soccorso urbinate si trova a gestire una media di venti degenti a turno, cioè persone fisse che vengono sistemate negli ambulatori non utilizzati, negli spazi impiegati in passato per il Covid o nel corridoio del pronto soccorso talvolta senza attacchi di ossigeno al muro, materassi antidecubito o spazi adeguati. Tra l’altro la giunta Acquaroli ha fortemente depotenziato il reparto di medicina che, nonostante il trasferimento di 5 posti letto estendibili a 8, ne ha persi 20 in questi anni. La Murg e medicina trattano tipologie di pazienti diversi, non c’è programmazione e il personale è frustrato per i continui cambiamenti. L’AST dice che l’apertura della Murg era stata decisa dalla direzione generale durante il picco influenzale, ma questa posizione mostra incapacità di garantire un minimo di pianificazione dei servizi".

Chiosa Vitri: "Al prossimo picco di influenza si riaprirà il reparto? E poi sarà chiuso di nuovo passato il tutto? Così si mortificano medici, infermieri e professionisti che non di rado preferiscono lasciare l’ospedale di Urbino. La situazione è ormai fuori controllo e la responsabilità della giunta Acquaroli è quella di aver smantellato il presidio nevralgico anche per i cittadini degli altri comuni delle aree interne. Auspico dunque che venga scongiurata la chiusura della Medicina d’Urgenza perché il personale sanitario e i pazienti meritano dignità e rispetto". Vitri non risparmia accuse di immobilismo ai vertici urbinati: "Non chiediamo a Gambini e Foschi di incatenarsi davanti all’ospedale, ma almeno di battere un colpo. Vogliono difendere l’ospedale o rimangano a guardare mentre viene smantellato?" Dal canto suo, il sindaco Maurizio Gambini ha fatto sapere, appresa la notizia, di essersi interessato per avere un colloquio personale con il direttore Ast Carelli e la direttrice del Santa Maria della Misericordia, affinché si possa recedere dalla paventata manovra di chiusura. gio. vol.