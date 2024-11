Medicina e sport, Pesaro capitale. Zini: "Ecco le tecniche innovative"

"Oltre l’infortunio" ha fatto il pieno. Il forum nazionale organizzato dal professor Raul Zini nella sala della Prefettura ha richiamato i grandi campioni dello sport e un foltissimo pubblico di addetti ai lavori, curiosi e anche lettori del "Carlino" che hanno ascoltato le novità in materia: "Sono stati discusse le tecniche chirurgiche all’avanguardia nei più frequenti infortuni sportivi – ha detto Zini –. Per quanto riguarda il ginocchio gli interventi sono ormai sempre più mini-invasivi eseguiti con tecnica artroscopica. C’è stata una evoluzione nella scelta dei trapianti legamentosi, nella fissazione del trapianti, nell’utilizzo di plastiche esterne di rinforzo che consentono una notevole riduzione delle recidive delle

lesioni. Per quanto riguarda la chirurgia dei menischi si va sempre di più verso la chirurgia conservativa, con drastica riduzione delle meniscectomie tradizionali, aumento delle suture e delle riparazioni meniscali che consentono risultati a distanza molto migliori per i pazienti". Da Pesaro anche l’annuncio di grandi passi in avanti fatti per la chirurgia della spalla e dell’anca dove "si è compresa l’importanza del trattamento chirurgico precoce della coxalgia dello sportivo, conseguente nella maggior parte di casi a sindromi di conflitto femoro- acetabolare: se diagnosticati precocemente questi casi possono essere risolti rapidamente in artroscopia", ha spiegato Zini che a proposito di pubalgia ha detto: "Si è compreso che la pubalgia, che per anni ha afflitto tanti atleti senza trovare

soluzioni, è dipendente da un’ernia inguinale, detta dello sportivo, associata a problematiche dell’anca, che può essere diagnosticata e risolta precocemente". Hanno partecipato anche i primi venticinque lettori del nostro giornale che si sono prenotati, i quali nel pomeriggio hanno potuto incontrare alcuni dei grandi campioni e protagonisti dello sport. Tra gli altri il medico dell’Inter Volpi e il direttore dell’area scouting della Juventus Stefano Stefanelli. "Ringrazio – ha concluso Zini – il professor Gigante ed il dottor Benelli che mi hanno aiutato ad organizzare tutte le sessioni e soprattutto tutti i relatori che hanno portato la loro grande esperienza da varie parti d’Italia al nostro numeroso pubblico".