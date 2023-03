Medico offese vigili, niente condanna ma li risarcisce con 1500 euro

Insulti social agli agenti di polizia locale che lo avevano multato per divieto di sosta, il medico di base paga 1500 euro in totale di risarcimento e i due vigili rimettono la querela.

Risultato (grazie alla riforma Cartabia): il reato si estingue e l’imputato scampa la condanna. Lui è il medico Stefano Bonazzoli ed era finito sul banco degli imputati per diffamazione aggravata. Il fatto risale a giugno 2021. Il dottore aveva parcheggiato l’auto in divieto. A suo dire, aveva messo in vista sul cruscotto un foglio destinato a vigili, in cui spiegava di trovarsi in studio e di chiamarlo che sarebbe corso a spostare la macchina.

Gli agenti sono passati, ma hanno tirato fuori il blocchetto e gli hanno fatto una multa da circa 30 euro.

Quando Bonazzoli lo ha scoperto, si è sfogato su Facebook con parole contro i vigili come "hanno il quoziente di intelligenza di un lombrico con l’Alzheimer" e "c’è un’incompatibilità genetica tra divisa e intelligenza".

Il medico tra l’altro aveva riportato anche i loro numeri di matricola. Il post è arrivato sotto gli occhi degli agenti che, difesi dall’avvocato Andrea Casula, hanno sporto querela e poi si sono costituiti parte civile al processo. Nel frattempo imputato e vittime si sono messi d’accordo. Bonazzoli ha pagato così 1500 euro in totale, i due hanno ritirato la querela e il medico ha evitato la condanna.

e. ros.