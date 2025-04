Meeting della Città Creative Unesco. Pesaro sfodera musica di qualità

Al via il Meeting Mondiale delle Città Creative Unesco della Musica a Pesaro. Da oggi a venerdì delegati e rappresentanti da tutto il mondo – più di 90 da 37 destinazioni – si incontrano per discutere del ruolo della creatività come motore di crescita culturale. In contemporanea, il Comune propone un calendario di eventi musicali, aperti a tutti. Si inizia oggi alle 17.30 nella corte di Palazzo Gradari con “Note dalle piante“, una performance decisamente originale a cura di Sergio Paladino che fa dialogare musica e natura. Eccetto dove indicato, gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Sempre oggi dalle 21,30 alle 23 nella chiesa della Santissima Annunziata “Sinfonia Romanì“, concerto interculturale in occasione della Giornata Internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti. Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini e Alexian Group. Arrangiamento musicale di Marco Bartolini.

Domani, tra le 18,30 e le 19, a Casa Rossini “Concerto dal balcone“ con arie dal Barbiere di Siviglia e Semiramide, con il coinvogimento degli ex allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“ e a cura del Rossini Opera Festival. Dalle 19 alle 20 nel Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari ci sarà il “Concerto Rock“ live performance della Vagabend. Dalle 21 alle 23 al Rossini, per Playlist Pesaro, andrà in scena “Quello che conta. Ginevra di Marco canta Luigi Tenco“ con Ginevra di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvatori, a cura di Amat, biglietti online; alle 21,15 Vinerie Clandestine Mario Mariani “Pianosongs“ - voce, pianoforte, loopstation, info e prenotazioni 0721 371423 - 338 9929670.

Giovedì dalle 18 alle 20,30 al Circolo Mengaroni, ci saranno i Concerti live “Jordan MacDonald“ e a seguire “Distrasse“; dalle 21 alle 22,30 al Teatro Rossini con la Luxembourg Philarmonie andrà in scena “Sentieri musicali: preziosi insegnamenti“ con Martin Elmquist direttore, Pietro Bonfilio, pianoforte solista, a cura di Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini. I biglietti sono acquistabili online e nelle biglietterie Amat. Alle 21, nelle Vinerie Clandestine, ci sarà l’Open Jam Session “Jazz Clandestino“ a cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Rossini, in collaborazione con Pesaro Jazz Club e Music Store. Informazioni e prenotazioni allo 0721 371423 - 338 9929670.

Venerdì 11, dalle 11,30 alle 12,30, al Parco Miralfiore andrà in scena “The Soundscape Variations“, tastiere e live electronics, di e con Mario Mariani. Dalle 18,30 alle 19,30 al Salone Antonia Pallerini di Palazzo Gradari ci sarà il concerto di musica antica “L’archivio dei suoni“ con Franco Pavan liuto, Morgan Marquié, liuto, Pamela Lucciarini soprano. L’evento è a cura di Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani e Università di Tours.

"Pesaro offrirà al pubblico – spiega il vicesindaco Daniele Vimini, con al fianco Anna Maria Mattioli, presidente commissione comunale cultura (foto)– un ricco cartellone: dai convegni, alle rappresentazioni teatrali alle visite in giro per la città alla scoperta del patrimonio che testimonia sia la vocazione per la musica e sia l’eredità rossiniana". Mattioli aggiunge: "Ci saranno anche momenti di riflessione con il pubblico su aspetti importanti da superare come la differenza di trattamento e opportunità, anche nel settore della musica, a causa del genere".