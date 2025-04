Mega-congresso all’Arena, 3500 in città. Pieri: "Nel 2026 useremo anche l’Auditorium"

"Sono oltre 3.500 i partecipanti al congresso di TempoCasa - holding nel mercato dell’immobiliare - arrivati a Pesaro da ieri per un soggiorno di due giorni, tra hotel e ristoranti della zona". Luca Pieri, presidente di Aspes, nel dirlo, è raggiante. "Oltre ad attirare in città molte persone, la convention porterà sul palco anche Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ospiti del Congresso di Tempocasa".

Pieri è in sollucchero. "E’ la conferma di come l’Arena sia sempre più protagonista dello sviluppo dell’attività turistica di Pesaro e del territorio – spiega –. Siamo stati bravi noi a promuoverci e Tempocasa e sceglierci, avendo a disposizione una struttura fondamentale come la Vitrifrigo Arena che attira eventi importantissimi per l’economia della città. Quest’anno – continua Pieri – le categorie economiche e turistiche, come albergatori e ristoratori della città, stanno rispondendo al meglio. Siamo felici per Pesaro e per il territorio che ospiterà questo grande evento di Tempocasa anche nei prossimi due anni quando, in previsione dell’aumento del numero di partecipanti, si potrebbe pensare di utilizzare, oltre all’Arena, anche strutture come l’Auditorium per coinvolgere maggiormente la città".

Accanto a Pieri c’è Simone Ghelfi, direttore divisione eventi Tempocasa (nella foto). "E’ il secondo anno che abbiamo scelto Pesaro per il nostro congresso nazionale – spiega in una nota di Aspes –. Ci serviva un palazzetto grande, in grado di accogliere gli affiliati che partecipano e che nel tempo sono aumentati sempre più. Rimini non ci bastava più. Dal 2024 abbiamo optato per l’Arena di Pesaro, impianto gestito da uno staff professionale ed efficiente. E’ una città con cui, tra l’altro, si è creato un ottimo feeling. Non c’è dubbio che questo congresso sia l’evento più atteso dai professionisti del network Tempocasa, per festeggiare i successi dell’ultimo anno".