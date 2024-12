Mega-eolico. Apecchio ribadisce il “no“

Megapale eoliche in arrivo. Chi vuole installarle non si tira indietro nel dare spiegazioni e per questo giorni fa ad Apecchio c’è stato un incontro pubblico durante il quale la società Vse srl ha illustrato il progetto e i relativi impatti ambientali per l’impianto “Apecchio“ della potenza di 29.400 Kw, con relativo impianto di rete per Apecchio, Città di Castello e Mercatello sul Metauro.

La riposta dei presenti è stata unanime: “No ad altri parchi eolici!“. All’incontro hanno parteciapto il sindaco Vittorio Nicolucci, i tecnici della società Vse srl e numerosi cittadini. A coordinare il funzionario della Regione Marche Roberto Ciccioli.

Il progetto prevede l’istallazione di 7 aerogeneratori e segue quello presentato alcuni giorni fa dalla società Fri-El spa denominato “Sessaglia“. I due progetti sono però grosso modo simili e pare che escluda l’altro. "Richiamo tutti a considerare l’estrema importanza dell’argomento che riguarda il nostro patrimonio di maggior valore, il nostro ambiente, pulito ed incontaminato, sul quale si fonda il nostro futuro" ha detto il sindaco Nicolucci. "La procedura di inchiesta pubblica è stata richiesta dal Comune proprio per invitare i cittadini alla piena consapevolezza e ad esprimersi. Come si potrebbe sostenere che la prospettiva di un nuovo mega impianto che si aggiunge a quello esistente e ad un’altra proposta di insediamento eolico con torri di altezze dai 150 ai 200 metri non avrebbe un impatto tale da modificare tratti salienti di ambiente e paesaggio?". Il sindaco ha chiamato in causa le "amministrazioni pubbliche sovraordinate – Regione, Governo nazionale ed europeo – affinché se da un lato vengono fissati obiettivi di transizione energetica, siano anche stabilite, dall’altro, precise linee guida sulle modalità, i tempi e i luoghi compatibili con le peculiarità dei territori e con l’espressione delle comunità locali". Sono interventi anche il consigliere regionale Giacomo Rossi e l’ambientalista Aldo Cucchiarini.

