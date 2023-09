Mega parco fotovoltaico bloccato da un ricorso

La Commissione per la Convenzione di Aarhus, che si occupa della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, blocca il progetto di impianto agrivoltaico che un’azienda veronese aveva lanciato per Sant’Angelo in Vado, interessando 70mila metri quadrati di terreno a pochissima distanza dal centro abitato. Tanti avevano protestato contro questo progetto che rischia di rovinare una delle vedute da cartolina della città e alcuni cittadini avevano avviato anche una raccolta firme contro l’opera. Giuseppe Dini, coordinatore regionale WWF, si è fatto portavoce della protesta, sostenendo che in questo caso sia mancato il coinvolgimento dei cittadini, dei confinati e la corretta applicazione dei dispositivi digitali della pubblica amministrazione.

"Dopo aver sentito la Provincia e non aver ottenuto risultati ho scritto alla Commissione per la Convenzione Aarhus che viene ospitata presso l’ONU a Ginevra. Ho sostenuto la mancata partecipazione dei cittadini in particolare dei confinanti, diretti interessati. Martedì 19 settembre sono stato convocato per una videoconferenza con la commissione. La Presidente si è congratulata per l’esposizione dei fatti e delle problematiche, sostenendo che la partecipazione dei cittadini rientra nella vasta categoria dei diritti umani. Il Ministero dell’Ambiente italiano, come controparte, ha sostenuto che abbiamo scritto molto tempo dopo la scadenza dei termini, non rispettando le modalità di accesso alla giustizia amministrativa. Ho ribattuto che le osservazioni sono state inviate tre giorni dopo la scadenza e che la giustizia amministrativa facilitata, è riservata solo per l’accesso ai documenti ambientali e non per la partecipazione. Ho ringraziato per l’attenzione posta al caso da me sollevato, ribadendo che le autorità nazionali preposte, solitamente sono restìe a dare risposte. Finalmente nei giorni scorsi la Commissione per la Convenzione di Aarhus mi ha comunicato che il procedimento di realizzazione dell’impianto è stato bloccato".

Una bella vittoria per Dini e per tanti cittadini: "La partecipazione dei cittadini è un obbligo. A tutti quelli che seguono le varie amministrazioni pubbliche dal punto di vista giuridico, ai vari dirigenti degli affari legali, ai dirigenti dei procedimenti che investono un territorio, ribadisco che è indispensabile coinvolgere il pubblico, prima della fine dei procedimenti. Non farlo significa non rispettare i diritti umani dei cittadini".

Andrea Angelini