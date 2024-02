Mega, solo un guizzo. Poi Novara decolla

IGOR

3

MEGABOX VALLEFOGLIA

1

IGOR GORGONZOLA : Markova 18, Danesi 5, Akimova 15, Bosetti 10, Bonifacio 16, Bosio 1; Fersino (L), Buijs 3, Bartolucci 5, De Nardi. Non entrate: Szakmary, Guidi, Chirichella, Kapralova. All. Bernardi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 8, Mancini 6, Dijkema 1, Degradi 9, Aleksic 5, Mingardi 17; Panetoni (L), Kobzar, Kosheleva 1, Gardini 2. Non entrate: Provaroni (L), Cecconello, Grosse Scharmann. All. Pistola.

Arbitri: Caretti e Simbari.

Parziali: 21-25 (28’), 25-20 (25’), 25-15 (22’), 25-13 (20’).

Prima l’illusione e poi la dura realtà. Troppo forte Novara per Vallefoglia. Ma per un set abbondante la Megabox ha retto bene il confronto, aggiudicandosi persino il primo set e lottando alla pari per metà del secondo. Poi il crollo. La realtà dei fatti è che l’Igor è cresciuta alla distanza come un diesel, mentre le tigri si sono sgonfiate. Peccato perché l’approccio al match era stato di alto livello.

Primo parziale con le biancoverdi convinte e precise. Mingardi e Degradi su tutte. Un muro dell’opposta pesarese sigla addirittura il 22-12, l’ Igor si sveglia e piazza un 8-0 con Bosetti. Ma Kosheleva firma la zampata per chiudere il set (25-21).

Nel secondo set Novara riparte forte: 4-0 con la palla out di Degradi, poi Akimova allungava a +5 (9-4). Giovannini si prende la squadra sulle spalle (6 punti nel set) e impatta a 13, ma questo era l’ultimo momento di equilibrio della partita. La Igor mette il sigillo su un nuovo break, Bartolucci guida l’attacco delle padrone di casa trovando una Bonifacio super (alla fine 16 punti con il 71% e 5 muri) e rimettendo in ritmo sia Markova che Akimova. Un ace di Gardini riporta a -3 le tigri (23-20), ma è l’ultimo guizzo. Un muro di Bonifacio chiude il set e pareggia i conti (25-20).

Terzo set e quarto set hanno avuto andamento simile: una discreta partenza della Megabox (4-1 e vantaggio sino all’8-8 nel terzo, 4-2 e vantaggio sino al 6-6 nel quarto), ma poi l’Igor riprende la sua corsa solitaria, attraverso break importanti, aiutati anche da una serie di errori delle avversarie. Il team del presidente Angeli torna a mani vuote da Novara, ma con la consapevolezza di essere comunque in crescita.

b.t.