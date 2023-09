Mega-tavolata, lo spot funziona La foto ’2024’ invade i social "E grazie ai tanti volontari"

di Giorgia Monticelli

All’indomani della Maxi-Tavolata che mercoledì sera ha invaso viale della Repubblica con 2024 pizze Rossini che celebravano la Capitale italiana della cultura, si iniziano a tirare le somme sui risultati dell’iniziativa o, per meglio dire, del grande spot che ha regalato a Pesaro la cartolina perfetta da mostrare ai turisti previsti per il prossimo anno.

"Una serata riuscita anche contro le mie aspettative che erano nettamente inferiori rispetto alla meravigliosa cena a cui abbiamo partecipato ieri sera (ndr, mercoledì sera) – ha commentato Massimiliano Santini, che ha curato la parte organizzativa dell’evento nato, invece, dalla mente del vicesindaco Vimini –. I coupon, una volta lanciata la notizia, sono terminati nel giro di sole 48 ore circa: un record che ha richiesto lo sforzo organizzativo di tanti e, soprattutto, in poco tempo). Tra quei tavoli, e tra quelle 2024 persone, si respirava un’aria distesa e felice ed è questo che ci rende orgogliosi di iniziative simili. Un grande grazie poi – continua Santini – va riservato ai volontari della Pro Loco di Candelara, ai ragazzi di Urbico, a Pesaro Village e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa che lancia ufficialmente la città verso il 2024 con la fantastica foto dall’alto che riprendeva la disposizione della Maxi-Tavolata".

Un evento costato alle casse della città oltre 10mila (ogni pizza è stata pagata 5 euro, per un totale di 10.120 euro) ma che prevede di recuperarne una parte dall’introito che hanno incassato i 4 bar durante la serata di mercoledì: "Non so ancora precisamente gli incassi dei bar ma, vedendo i tanti fusti finiti, i frigoriferi svuotati e le lunghe file per l’acquisto delle bevande, credo che i soldi spesi sono rientrati quasi tutti", aggiunge Santini.

E anche sui social spopola l’ormai iconica foto scattata dal drone grazie alle luci dei telefonini puntati al cielo che andavano a formare un luminoso ‘2024’. "Cercheremo di essere all’altezza di questo entusiasmo ma ora abbiamo una conferma in più, la spinta di una intera città perché la Capitale della Cultura 2024 sarà innanzitutto la capitale dei cittadini da presentare ai nuovi ’cittadini temporanei’ che vorranno scoprirla e amarla", ha scritto il vicesindaco Daniele Vimini sulla sua pagina Fb a cui si è accodato il consigliere regionale Andrea Biancani, che ieri ha consegnato al sindaco Ricci l’attesissima ultima pizza (la 2024ª) della serata, facendo ipotizzare a molti un possibile passaggio di testimone. "Complimenti al Comune di Pesaro per l’organizzazione – scrive Biancani -, ed un grazie ai tanti volontari". Sono invece tra partecipanti e soprattutto i volontari della Protezione Civile le foto condivise dall’assessore Enzo Belloni che, attraverso qualche selfie, ripercorreva la serata all’insegna della piazza Rossini.

Ma non è tutto: il vostro coupon segnaposto nei prossimi giorni potrebbe essere estratto nel sorteggio pubblico organizzato appositamente per la serata e che regalerà al fortunato vincitore un viaggio in una delle passate Capitali della cultura italiane, tra le papabili: Matera, Bergamo e Brescia. Per ora nessuna ulteriore novità a riguardo e si aspettano i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati attraverso i canali social del Comune di Pesaro.