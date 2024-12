Megabox battuta dopo la maratona

Megabox

2

Pinerolo

3

MEGABOX: Bici 20, Feduzzi 1, Michieletto, Giovannini 12, De Bortoli (L), Candi 11, Torcolacci ne, Perovic 1, Kobzar, Weitzel 13, Lee 27. All. Pistola.

WASH4GREEN: Sorokaite 6, Cosi ne, Cambi 3, Di Mario (L), Sylves 6, D’Odorico 3, Moro (L), Bracchi 4, Olinga 2, Smarzek 18, Akrari 16, Perinelli 22, Moreno 3, Avenia. All. Marchiaro.

Arbitri: Saltalippi e Caretti.

Parziali: 20-25 (26’), 23-25 (31’), 25-22 (34’); 25-20 (28’), 20-22 (31’).

La Megabox guadagna un punto nella partita maratona con Pinerolo. Il primo set è un botta e risposta continuo. Vallefoglia parte bene (2-0 con Lee). Ma è con un muro di Syles che la squadra di coach Marchiaro prova a prendere il largo (+4). Sul 16-20 delle ospiti, arriva l’ultima chiamata delle biancoverdi. Sul 17-22 Pinerolo scava il massimo vantaggio del set (17-22). Le padrone di casa provano a riagganciare, ma è tutto inutile (20-25). Nel secondo Pinerolo aggredisce subito (6-8). Pesaro sbaglia tanto, ma resta in scia (8-11). E’ Bici a impattare sul 13-13. Lo stesso opposto albanese mette la freccia (14-13). Ma le ospiti non mollano e pareggiano sfruttando l’infrazione a rete delle locali (14-14). L’equilibrio si spezza a quota 16. E’ con un muro e poi con Weitzel che il gruppo di coach Pistola prova a riaprire il match (18-16). Sul 20-17 di Giovannini si apre uno spiraglio. Ma è con Akrari che la Wash4Green torna sotto: – 1 (21-20). Entra Michieletto per Lee. Ma è Perinelli che aggancia (22-22) e un attacco out della Megabox apre la strada alle pinelle (22-23) che vanno sullo 0-2. Nel terzo tempo, sprofonda Vallefoglia (1-7). A quel punto Pistola cambia in cabina di regia: Kobzar al posto di Perovic.

Il riscatto arriva nel terzo periodo di gioco. La Megabox morde (18-14 di Giovannini). Le gialloverdi però non si arrendono e colmano il gap sfruttando un muro out delle locali (19-18). E’ sempre - 1 (20-19). Poi la si apre la forbice con Lee che si scatena. Il 24-20 è però un punto che viene dal centro con Weitzel. Smarzek e socie hanno l’ultimo sussulto sul 24-22. Nella quarta frazione le piemontesi cedono di schianto. Mentre le marchigiane aumentano l’intensità e finalmente ci credono. Sempre con il muso avanti le tigri corrono nella prateria del PalaMegabox con un ace di Giovannini (9-3). Le torinesi però non si arrendono e tornano a fiatare sul collo delle pesaresi (12-10). E’ l’ultimo attacco. O quasi. Con due ace di fila le ospiti sono lì (17-13). Poi a suonare la carica è un muro di Candi (18-13). C’è anche la battuta vincente di Feduzzi, classe 2006: 22-18. Si va al tie-break. Un quinto set infinito. Alla fine la spunta Pinerolo che annulla ben 7 match-ball.

Beatrice Terenzi