Megabox, brava lo stesso

MEGABOX: Provaroni, Degradi 17, Cecconello 6, Panetoni (L), Aleksic 10, Mingardi 8, Grosse Sharman, Mancini ne, Giovannini 5, Kobzar Dijkema 3, Kosheleva 2, Gardini ne, Giovagnoli ne. All. Pistola.

SAVINO DEL BENE: Alberti ne, Herbots 7, Zhu Ting 14, Ruddins, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L), Armini (L2) ne, Nwakalor 6, Washington ne, Da Silva 8, Antropova 21, Diop 1, Nowaloswka ne. All. Barbolini.

Arbitri: Canessa e Lot. Parziali: 18-25 (23’), 24-26 (32’), 17-25 (25’).

La Megabox si arrende alla corazzata Savino Del Bene e chiude la stagione con un settimo posto in regular season e con la prima qualificazione ai playoff della storia del club. L’avventura si ferma in garadue dei quarti. Nel primo set parte forte la Savino Del Bene (0-2), ma Mingardi suona la carica ed è Degradi (3-4) e poi un muro delle tigri a pareggiare i conti (4-4). Il sorpasso è siglato da Mingardi (5-4). Le biancoverdi provano la fuga con Cecconello (6-4). Ma un pallonetto delle avversarie ricuce il piccol gap e le toscane agganciano (6-6). Aleksic però non molla (7-7), ma le avversarie spingono e con un parziale di 1-7 si allontanano (7-11). Dopo una partenza equilibrata Scandicci vola (9-16) con un ace. Degradi non ci sta (10-16), affiancata da Giovannini (11-18), ma una infrazione a rete ricaccia giù le locali (11-20).

Un pallonetto di Degradi riaccende le speranze (15-22), la segue Mingardi (16-23), ma le ospiti ormai sono lontane (18-25). Nella seconda frazione di gioco, il team del presidente Ivano Angeli scende in campo con maggiore convinzione e spinge sull’acceleratore (7-5). Resta con il muso avanti fino all’impatto della squadra di coach Barbonini (7-7). Scandicci mette la freccia (7-8) e da quel momento è un botta e risposta tra due squadre tignose. E’ il set più spettacolare. Si gioca punto a punto. Anche se le biancoblu tentano di scappare sul 14-17, ma le padrone di casa non lasciano la presa ed è un muro out delle toscane che regala alle pesaresi il 18-18. Ma è su questa cifra che le ragazze di coach Pistola pur restando alle calcagna delle avversarie non riescono a fare il balzo felino. Si viaggia a braccetto fino a quota 24-24 ma la Savino Del Bene firma il 2-0 ai vantaggi (24-26). Nella terza frazione le tigri stanno in scia delle ospiti fino a quota 7-7, poi c’è anche un crollo psicologico.

Le biancoverdi sbagliano e regalano punti preziosi alla seconda della classe della regular season. Sull’11-16 c’è il time out della panchina marchigiana. Ma cambia poco. Sul muro del 14-20 il match si chiude. L’ultima ad alzare la bandiera bianca è Degradi che porta le sue compagne sul -6 (15-21). Ultimi fuochi con l’ace di Giovannini (16-21). Le toscane conquistano la semifinale dei playoff. Al termine del match le tigri vanno sotto alla curva dei tifosi. I Balusch le applaudono. E’ stata comunque una stagione entusiasmante. L’ultima in maglia Megabox per la capitana Tatiana Kosheleva.

Beatrice Terenzi