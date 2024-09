Megabox, c’è l’incognita. Sostituire Degradi o no?

La preparazione della Megabox sta continuando, alternata tra PalaDionigi, piscina e PalaMegabox a Pesaro. Si è unita alla squadra anche Camilla Weitzel, assieme a Viktoria Kobzar, Simone Lee, Francesca Michieletto, Sonia Candi, Alice Torcolacci, Chiara De Bortoli, Alice Feduzzi e Erblira Bici. Dal canto suo Alice Degradi, reduce dall’intervento al ginocchio dello scorso 17 agosto, sta svolgendo con grande impegno e determinazione tutta l’attività di recupero puntando al ritorno in campo all’inizio dell’anno nuovo. La società sta alla finestra per un eventuale colpo di mercato per ovviare all’assenza del martello. Ma non è un imperativo. La squadra è già competitiva così, ma è naturale che Degradi è un tassello molto importante e il club si augura che torni presto dopo aver svolto appieno il processo di recupero. Del resto in questo momento è anche difficile trovare una schiacciatrice libera. Ed è ovvio che il presidente Ivano Angeli non vada a pescare una giocatrice qualunque. Quindi se si torna sul mercato si fa per bene o niente.

"La squadra che abbiamo allestito sicuramente soddisfa appieno le nostre aspettative – conferma l’allenatore Andrea Pistola –, le prime impressioni sono ottime. Nel roster ci sono giocatrici motivate e serie che è bello allenare". Riguardo a Degradi: "Sarà a disposizione della squadra nel 2025, il recupero sta procedendo secondo i piani".

Intanto, è in pieno svolgimento la campagna abbonamenti per la prossima stagione di A1. Per assicurarsi il posto al PalaMegabox per tutte le 13 partite della regular season sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento su Liveticket (www.liveticket.it) e nel negozio ProdiSport di Pesaro (largo Ascoli Piceno 5/7). Questi i prezzi delle tessere: Settori C / F 132 euro (ridotto: 77 euro); Tribuna laterale A / B 165 euro (ridotto: 110 euro); Tribuna centrale 220 euro (ridotto: 165 euro). La tariffa ridotta si applica ai minori di 16 anni e ai maggiori di 70. Ingresso gratuito per minori di 6 anni (senza posto assegnato) e disabili (con prenotazione). Info: 376.1636793 (dalle 10 alle 12). I prezzi dei singoli biglietti vanno dai 7 ai 20 euro (dai 10 ai 28 per i top match).

Il campionato delle biancoverdi comincerà domenica 6 ottobre in trasferta sul campo del Bisonte Firenze. Nuova trasferta la domenica successiva, 13 ottobre, sul campo della neopromossa Perugia. L’esordio casalingo al PalaMegabox è quindi programmato per domenica 20 ottobre contro la Uyba Busto Arsizio.

b.t.