Megabox, c’è l’ostacolo Savino del Bene

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta in trasferta a Firenze oggi alle 17 la Savino Del Bene Scandicci, seconda forza del torneo alle spalle dell’imbattibile Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Per le tigri, reduci da due vittorie consecutive, si tratta di un impegno tra i più difficili della stagione, ma la squadra è in un buon momento di forma ed ha recuperato parte del distacco da Bergamo (sesta a +4) e Busto Arsizio (settima a +3). Alle sue spalle, dopo i recuperi infrasettimanali, Pinerolo, nona, è sempre ad otto lunghezze. Il calendario della giornata prevede sabato sera il confronto diretto Chieri-Bergamo, mentre Busto sarà in trasferta a Novara. Quanto a Pinerolo, domenica riceverà Conegliano. Nella gara di andata al PalaMegabox, le toscane la spuntarono in quattro set al termine di un incontro combattutissimo.

Queste le parole del libero biancoverde Alice Feduzzi: "Stiamo lavorando molto bene in palestra e i risultati si vedono anche in campo. Dopo la partita con Conegliano, nella quale ci siamo aggiudicate un set pur giocando in trasferta, sono arrivate le due vittorie con Bergamo e Roma. Siamo in un buon momento, e spero che anche a Scandicci potremo giocare una bella partita, ripetendo la bella prestazione della gara di andata sul nostro campo".

b. t.