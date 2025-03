Megabox di cuore, impresa sfiorata. Passa Milano ma solo al tie-break

Megabox 2 Numia Vero Milano 3

MEGABOX: Bici 16, Feduzzi, Michieletti ne, Giovannini 2, De Bortoli (L), Candi 7, Torcolacci ne, Perovic, Kobzar, Weitzel 14, Mainardi ne, Lee 24, Lazda, Carletti 9. All. Pistola. MILANO: Cazaute 3, Gelin, Guidi ne, Heyrman ne, Pietrini 8, Orro 8, Danesi 7, Konstantinidou, Fukudome, Kurtagic 13, Sylla 13, Egonu 24, Daalderop 5. All. Lavarini. Arbitri: Rossi e Piana. Parziali: 16-25 (23’), 25-20 (30’), 25-18 (27’), 16-25 (26’), 12-15 (19’).

Vincono i 4561 spettatori della Vitrifrigo. Il pubblico più numeroso di sempre a Pesaro per vedere una partita di volley femminile. La Numia Vero Volley prosegue la sua corsa scudetto. La Megabox si ferma qui. Ora si concentra sulla Challenge Cup, la terza coppa europea per importanza.

Il primo set inizia con il Sylla Show. L’1-5 è però una zampata di Egonu. Coach Pistola chiama il time out sul 5-11 firmato da Orro in prima mano. A quota 11-16 entra Feduzzi per Lee. E’ Giovannini ad accorciare le distanze (13-16, - 3). Nel festival degli errori a servizio (4 le padrone di casa e 5 le ospiti), Bici porta le sue a – 2 (15-17). Ma è la solita Syilla a spingere l’acceleratore per le lombarde. Sul 15-23 altro cambio tra le fila locali: Giovannini per Carletti. Sul 16-23 torna Lee per Feduzzi. La Vero Volley è ormai lontana grazie anche ai 6 muri a 0.

Il secondo set è quello più entusiasmante. E’ un Vallefoglia più reattivo (3-2). Partono forte le pesaresi. Ma le milanesi non stanno a guardare e un ace di Egonu riporta le avversarie con il muso avanti (4-7). Sull’attacco out di Giovannini (5-10), entra Carletti. Comincia la riscossa. Un muro di Candi porta le marchigiane a – 2(8-10).

Poi Bici sgretola il muro delle ospiti (9-10). Ma è un errore in fase offensiva delle lombarde che permette alle biancoverdi di impattare (10-10). Si gioca colpo su colpo (14-14). Sul 15-17 Pistola chiama a raccolta le sue ragazze. E da quel momento parte la rimonta. Lee e Weitzel portano le locali sul 21-18.

Carletti decisiva: sono suoi i punti del 22-20 e del 24-20. Si va sull’1-1 con tre ace a testa. Il terzo è quello della consacrazione. Il team del presidente Ivano Angeli resta vigile e ha il parziale sempre in pugno. Tra le protagoniste Weitzel che suona la carica (7-3). Una mina imprendibile di Lee scava la fossa (9-4).

A tenere a galla Milano è Egonu. Sul 12-6 di Bici, coach Lavarini chiama time out. Ma c’è il mini break delle tigri coronato da una bordata di Carletti (19-12) che parla chiaro. Rispondono le lombarde che arrivano fino al 23-18. E’ l’ultimo grido.

Pesaro non ci sta. E’ 2-1. Nel quarto in cattedra sale Pietrini (6 punti). La Megabox segue sempre a ruota, ma non riesce mai ad agganciare, nonostante vari tentativi. Sull’11-18 frutto di una invasione pesarese, ormai la testa è già al tie-break. Nel quinto Vallefoglia sfiora l’impresa. Lotta fino all’ultimo pallone. Passa la Numia Milano, ma che fatica battere la Megabox.

Beatrice Terenzi