Megabox è a un passo dai playoff. Ghiotta occasione con Conegliano

Dopo l’importantissima vittoria colta a Firenze contro le padrone di casa del Bisonte, la Megabox è ad un passo dalla qualificazione ai playoff scudetto. Oggi alle 20,30 in casa con Conegliano c’è la ghiotta occasione. Manca ancora un punto per il verdetto matematico, visto che la Trasporti Pesanti Casalmaggiore (nona) è a nove punti dalla Megabox (sesta alla pari con la Wash4Green Pinerolo) a tre turni dalla fine della stagione regolare. Nella partita di mercoledì le tigri hanno sfoderato una bellissima prestazione di squadra, difendendo tantissimo e mostrando una eccellente correlazione muro-difesa. La grinta e lo spirito di gruppo hanno consentito a Degradi e compagne. di raddrizzare secondo e terzo set annullando un totale di otto set-point e rimontando dal 20-23 nel secondo set e da 21-24 nel terzo con l’autorevolezza e il cinismo che sono indispensabili per raggiungere l’obiettivo di questa stagione: la qualificazione alla post-season.

Stasera la Megabox tornerà in campo a Campanara con le super campionesse della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattute, mentre il giorno successivo Casalmaggiore salirà a Pinerolo per un vero e proprio scontro diretto: qualunque sia il risultato della Megabox, se Pinerolo strapperà almeno un punto alle avversarie, la qualificazione ai playoff delle tigri sarà matematica. La partita con Conegliano è uno degli avvenimenti dell’anno: la squadra guidata da Daniele Santarelli è già nella storia della pallavolo italiana ed internazionale come una delle più vincenti dei tempi recenti, e per la Megabox e i suoi tifosi sarà un’occasione unica il potersi misurare contro uno squadrone del genere. Si tratta di una serata da non mancare. L’allenatore Andrea Pistola racconta così la vittoria sul Bisonte: "Siamo partiti molto bene, ordinati dal punto di vista tecnico-tattico e con una efficace fase break. Nel secondo e nel terzo set abbiamo vissuto alcuni momenti un po’ difficili, ma le ragazze sono restate in partita mentalmente e il gruppo ha confermato di essere maturato sotto questo aspetto. La squadra sta continuando a crescere, rispetto al girone di andata la differenza è evidente, specie dopo i primi mesi. Ora siamo diventati molto più bravi come gruppo e come squadra". Ed ora si punta ad entrare nella storia. Infatti l’eventuale conquista dei playoff sarebbe per la società del presidente Ivano Angeli la prima volta del club di Vallefoglia.

b.t.