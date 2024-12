Megabox, è un campionato senza respiro. Arriva un’altra corazzata, c’è l’ostica Igor

Senza respiro. Come sempre in questo campionato. Si torna a giocare. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ospita oggi alle 18 al PalaMegabox la Igor Gorgonzola Novara, quarta in classifica a 23 punti, nove in più delle tigri.

In palio anche stavolta ci sono punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club.

Così racconta la preparazione alla partita l’opposto biancoverde Erblira Bici: "La partita contro Novara in casa si prospetta difficile, specie dopo due sfide interminabili che sono finite al tie-break.

Ovviamente avremo voluto avere qualche punto in più, però si sa che in questo campionato bisogna essere sempre cauti.

Novara viene da un periodo non dei migliori però comunque ha portato la vittoria a casa, e vorranno sicuramente continuare. Oggi vogliamo dare il massimo in casa per dimostrare il nostro valore anche al nostro pubblico, e di provare di portare a casa dei punti molto importanti.

Sapevamo già che dicembre sarebbe stato un mese molto impegnativo per il numero e la frequenza delle partite, però noi ci dobbiamo trovare pronte.

Mi auguro che avremo anche il sostegno del nostro pubblico, che ci servirà tanto".

La Igor Gorgonzola Novara è da anni in pianta stabile tra i top-team del campionato italiano. Aver dovuto avere a che fare in quest’ultimo decennio con le supercampionesse di Conegliano ne ha penalizzato il palmarès, ma questo è un problema che ha afflitto, per così dire, non solo la formazione piemontese. Tutto ciò non impedisce alla società biancoblu di riprovare ogni anno a mettere i bastoni tra le ruote alle venete e alle altre big del nostro torneo. Lorenzo Bernardi ha a disposizione un roster di alto livello. Ex di lusso la centrale serba Maja Aleksic, due stagioni a Vallefoglia, l’anno scorso migliore muro del campionato.

b.t.