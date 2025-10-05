Megabox inizia in trasferta. La missione è a Perugia

Comincia di lunedì il quinto campionato di serie A1 della Megabox. Il 6 ottobre alle 20.30 Vallefoglia debutta con la trasferta sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. "Abbiamo iniziato molto presto la preparazione per avere più tempo per lavorare con la squadra nel migliore dei modi" così Alessio Simone, direttore sportivo. Quanto alle avversarie, reduci dalla salvezza comoda conquistata l’anno scorso, le Black Angels del coach Andrea Giovi si accostano a questo campionato con obiettivi simili: mantenere la serie A1 e togliersi qualche soddisfazione ai danni delle squadre più attrezzate. Tra le confermate dell’anno scorso, le due vere e proprie colonne Maria Irene Ricci, palleggiatrice, e Imma Sirressi, libero, nonché la ex-Vallefoglia Beatrice Gardini, la centrale Benedetta Bartolini e il secondo libero Stefania Recchia. Numerosi i nuovi arrivi: la seconda palleggiatrice Sofia Turlà dall’Esperia Cremona, l’esperta schiacciatrice ex-Pinerolo Elena Perinelli, la centrale ungherese Aliz Kump, l’altra centrale belga Nathalie Lemmens (l’anno scorso al Dresdner, in Germania), la schiacciatrice tedesca Romy Jatzko (l’anno scorso in Francia a Mulhouse), la centrale Alessia Mazzaro (proveniente dalla Igor Gorgonzola Novara), la schiacciatrice Alessia Fiesoli (ex Volley Pesaro, l’anno scorso a Macerata) e i due opposti Nika Markovic (slovena, l’anno scorso in Giappone al Saitama Ageo Medics) e Kashauna Williams (americana, anche lei proveniente dal Giappone con le PFU Blue Cats Kahoki). L’incontro sarà diretto da Antonella Verrascina e Marco Zavater. Le tigri giocheranno la prima partita casalinga al PalaMegabox di Pesaro domenica prossima, 12 ottobre, alle 17 contro il Bisonte Firenze.

b. t.