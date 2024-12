"Megabox insufficiente da ogni punto di vista"

Terza sconfitta consecutiva per la Megabox. Dopo una maratona, finita la tie-break, le tigri vengono superate dalla matricola Pinerolo. Le piemontesi espugnano il campo pesarese dopo aver condotto per due set. Dal terzo in poi cambia l’atteggiamento delle biancoverdi che costringono le torinesi al quinto. Un ultimo parziale durato 31’. Lotta senza esclusione di colpi, peccato che le ragazze di coach Pistola abbiano commesso tanti errori che hanno condizionato una sfida infinita. Stavolta il passo falso brucia di più perché arrivato in un confronto diretto davanti al proprio pubblico. Una vittoria su Pinerolo avrebbe consolidato l’ottavo posto delle tigri, che ora sono invece risucchiate indietro nella lotta per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, riservate alle prime otto classificate al termine del girone di andata. Ora le tigri sono ancora ottave a quota 13, ma i punti di vantaggio sulla nona, la stessa Pinerolo, si sono ridotti ad uno. In aggiunta, il Bisonte Firenze, a quota 9, ha una partita da recuperare a Cuneo l’11 dicembre.

Così alla fine della partita la centrale Camilla Weitzel: "Sarebbe stato molto importante vincere, alla fine avevamo la partita in mano, peccato non averla chiusa. Quello che non va dimenticato è che dopo il primo set ci siamo riprese e questo è stato un segnale importante".

Questo il commento del ds Alessio Simone: "La prestazione con Pinerolo è stata decisamente insufficiente sotto ogni aspetto. Non tutto va buttato via, comunque, a cominciare dal buon ingresso di Viktoria Kobzar". Il prossimo impegno di campionato è domani alle 19.30 a Monza contro la Numia Vero Volley MIlano di Orro, Egonu, Danesi e Sylla: una sfida di difficoltà altissima, da affrontare senza alcun tipo di pressione addosso.

b.t.