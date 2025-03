Megabox, la partita perfetta. Bergamo combatte, poi capitola

Volley Bergamo

0

Megabox Vallefoglia

3

VOLLEY : Evans, Bolzonetti 10, Strubbe 9, Piani 4, Mlejnkova 6, Manfredini 6; Armini (L), Adriano 6, Carraro 1, Mistretta. Non entrate: Farina, Montalvo. All. Parisi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Lee 14, Weitzel 10, Bici 20, Giovannini 3, Candi 5, Kobzar 1; De Bortoli (L), Feduzzi, Michieletto 2. Non entrate: Carletti, Perovic, Lazda, Torcolacci, Braia (L). All. Pistola.

Arbitri: Goitre e Chiriatti.

Parziali: 20-25 (27’), 15-25 (25’), 21-25 (36’)

Note: spettatori 1047.

La Megabox espugna Bergamo e si aggiudica la gara di andata della seconda fase dei playoff per la qualificazione alla Challenge Cup. Le ragazze di coach Pistola sono state super a muro (13), fermando l’attacco delle locali, prive di Cesè Montalvo. Le avversarie hanno combattuto e a tratti sono riuscite a mettere in difficoltà le tigri, ma nei momenti decisivi Vallefoglia ha fatto valere una maggiore organizzazione. Sugli scudi Bici (20 punti, con 3 ace e 2 muri), Lee (14 punti con 2 ace e 5 muri) e Weitzel (10 punti con 1 ace e 3 muri). La partita di ritorno si giocherà domenica 30 marzo alle 17 al PalaMegabox. Alle tigri ora basteranno due set per passare il turno e continuare l’avventura per conquistare i playoff per la qualificazione alla Challenge Cup. Nel primo set Bergamo prende il primo break sull’11-8, ma la Megabox controsorpassa subito con Bici e un muro su Manfredini (12-11). Lee punisce una ricezione lunga e strappa il +4 (19-15). Weitzel allunga a +5 (20-25). Nel secondo set un ace di Candi e un attacco di Bici siglano il 7-4, un muro di Lee su Piani trova il +4 (14-10). Poi un turno di servizio di Kobzar spacca il set in due: un break di 6-0 porta le tigri sul 21-11. Le pesaresi volano via con un eloquente 25-15. Nel terzo set Bergamo ha l’attesa reazione: tre muri su Giovannini e Bici fanno scappare le lombarde 4-2. Ma è la Lee a pareggiare a quota 10 con un servizio vincente, l’ultimo guizzo delle padrone di casa sigla il nuovo +2 (12-10). Fino al 3 a 0.

b.t.