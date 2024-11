Megabox, niente da fare. Match in salita con Chieri

chieri

3

vallefoglia

1

REALE MUTUA FENERA : Van Aaalen 5, Skinner 7, Gray 9, Gicquel 20, Omoruyi 9, Zakchaiou 18; Spirito (L), Rolando, Alberti, Antouli, Buijs 10. Non entrate: Lyashko, Carletti (L2), Guiducci. All. Bregoli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 6, Bici 15, Giovannini 12, Candi 10, Perovic 2, Lee 9; De Bortoli (L), Storck 1, Feduzzi, Michieletto 3. Kobzar, Torcolacci. All. Pistola.

Arbitri: Rossi e Armandola. Parziali: 23-25, 25-20, 25-20, 25-13.

Niente da fare per la Megabox a Chieri. Nel primo set Chieri partiva di gran carriera, allungano sino all’8-3 con il primo muro di Zakchaiou (alla fine saranno 8). Bici riportava sotto le tigri (7-9) ma il nuovo strappo delle padrone di casa (18-13, attacco di Skinner) pareva dare una direzione definitiva al primo set. Toccava alla ex Camilla Weitzel firmare, con un turno di battuta efficacissimo, l’inattesa rimonta: due muri in fila di Candi e un attacco di Lee operavano il sorpasso (19-18). Nel secondo set partiva forte la Megabox, guadagnando sino a tre lunghezze di vantaggio sul 9-6. Nel terzo set l’avvio della Megabox era perentorio: un turno di servizio super di Giovannini (6 ace alla fine della partita) lanciava la Megabox avanti 7-1. Nel quarto set non c’era partita, con Chieri a dominare sin dall’inizio con parziali eloquenti: 4-0. 8-1, 14-2, 22-7, Pistola faceva scendere in campo tutte le sue ragazze, chiudeva Buijs 25-13.

b.t.