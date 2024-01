Megabox, obiettivo Cuneo: "Siamo in un buon momento"

La Megabox vuole continuare a macinare punti. Dopo il bel successo e il bagno di folla del week-end dell’Epifania, la squadra di Vallefoglia torna in campo oggi (alle ore 17) nuovamente davanti al suo pubblico con la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo. L’incontro è valido per la terza giornata di ritorno del campionato femminile di serie A1. Nell’ultimo turno il team del presidente Ivano Angeli ha battuto in quattro set il Volley Bergamo 1991 ed ha agganciato al sesto posto la Wash4Green Pinerolo a 21 punti.

Quanto a Cuneo domenica scorsa è stata superata in tre set nella trasferta proibitiva sul campo della capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ed è undicesima a 13 punti, 4 in più della penultima, la Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Il programma della giornata vede le avversarie dirette delle tigri nella corsa verso i playoff tutte in trasferta: Pinerolo a Novara, Firenze (ottava a due lunghezze) a Bergamo e Roma (nona a -3) a Busto Arsizio. La palleggiatrice biancoverde Laura Dijkema presenta così presenta la partita casalinga contro Cuneo: "Siamo in un buon momento, abbiamo conquistato due vittorie importanti in questo girone di ritorno e questo ci ha dato molta fiducia in noi stesse. Contro la formazione piemontese sarà un’altra partita molto importante per noi, nella gara di andata abbiamo vinto ma è stato un incontro molto difficile e mi aspetto una cosa simile anche domenica. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico, perché noi dobbiamo continuare a spingere". Tra le fila delle avversarie c’è una vecchia conoscenza per Pesaro Noemi Signorile. La regista ha commentato così l’ultima sconfitta della sua squadra contro Conegliano: "Abbiamo giocato una buona partita, impegnando la squadra più forte del campionato fino in fondo in tutti i set, poi loro quando alzano il ritmo diventano difficilissime da contrastare e la sconfitta ci sta, ma ci teniamo una buona prestazione di squadra. Dovremo fare tesoro di quanto di buono abbiamo fatto oggi".

b.t.