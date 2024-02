"Megabox perfetta per un set e mezzo"

Vincere a Novara sarebbe stato un colpo gobbo. La Megabox per un set e mezzo ci ha creduto e provato. Poi la maggiore esperienza dell’Igor e una formazione senza dubbio più attrezzata hanno ribaltato la partita come un calzino e Vallefoglia ha dovuto arrendersi. Ma bisogna ripartire dal quel primo parziale dove le tigri hanno aggredito con sicurezza e consapevolezza. "L’approccio alla partita è stato perfetto, per un set e mezzo siamo stati perfetti, mettendo in pratica tutto ciò che avevamo preparato in settimana – queste le parole di coach Andrea Pistola –. Le abbiamo aggredite in battuta, abbiamo difeso tanto e rischiato quello dovevamo rischiare in attacco. Poi loro hanno sistemato la ricezione nascondendo Markova, che è molto cresciuta assieme ad Akimova, e ci hanno sovrastato dal punto di vista fisico. In attacco hanno perfezionato i loro meccanismi e a muro sono stati super efficaci". Segue anche l’analisi del libero biancoverde Sara Panetoni: "Peccato per la sconfitta, eravamo partite molto bene, poi siamo calate dal punto di vista tecnico, abbiamo commesso qualche errore di troppo e loro hanno cominciato a giocare come sanno, gli va dato merito di questo. Abbiamo confermato di essere in un buon momento, siamo cresciute tanto rispetto al girone di andata".

Tra l’altro le piemontesi si sono presentate alla sfida significativamente rafforzate dall’arrivo della schiacciatrice russa Marina Markova, all’esordio in campionato proprio contro le pesaresi. Ma il fatto che il team del presidente Ivano Angeli sia cresciuto nelle ultime uscite bisogna farne tesoro anche in vista del prossimo match. Al PalaMegabox domenica 3 marzo alle 17 arriva l’Itas Trentino. Sulla carta la gara è abbordabile, dato che le avversarie di turno sono ultime con solo due punti. Mingardi e compagne sono invece ottave dentro attualmente alla zona playoff, con 28 punti.

