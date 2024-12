Megabox: Pinerolo da battere per la Coppa

Nella decima giornata del campionato di A1 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare di fronte al proprio pubblico oggi alle 17 al PalaMegabox contro la Wash4Green Pinerolo, nona in classifica a sole due lunghezze dalle tigri di coach Pistola. In palio punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club. Così racconta la preparazione alla partita la schiacciatrice biancoverde Simone Lee: "In questa settimana abbiamo lavorato molto sulla difesa e sulle coperture, ed è stato un allenamento molto utile. Una settimana molto intensa e il lavoro svolto ci aiuterà ad affrontare nel modo giusto la partita". La Wash4Green Pinerolo è stata una delle sorprese dello scorso campionato di A1, piazzandosi al sesto posto, davanti alle tigri e disputando i primi play-off scudetto della propria storia.

Quest’anno la squadra di coach Marchiaro vuole mantenere le posizioni acquisite con merito, potendo contare su una diagonale di livello assoluto composta dalla palleggiatrice campionessa olimpica Carlotta Cambi e dalla opposta della nazionale polacca Malvina Smarzek. Alle loro spalle, subentrano Giorgia Avenia (da 4 anni in A1 tra Roma, Perugia e Casalmaggiore) e la cubana Thalia Moreno Reyes, proveniente dal campionato greco. Unica ex tra le pinelle è la schiacciatrice Sofia D’Odorico, alla Megabox due stagioni fa. Gli altri posti 4 sono la giovane promessa azzurra Martina Bracchi, l’anno scorso protagonista a Busto Arsizio, l’esperta Indre Sorokaite (alla sedicesima stagione in A1), Elena Perinelli, l’anno scorso a Casalmaggiore dopo una vita a Chieri, e la ex Volley Pesaro Silvia Bussoli. Al centro, la francese Amandha Sylves, da quattro anni in Italia tra Cuneo e Firenze, affianca Yasmina Akrari, quest’anno al debutto in azzurro a 30 anni. Alle loro spalle, la francese Leandra Olinga Andela e l’ex Macerata e San Giovanni in Marignano Francesca Cosi. I liberi sono Ilenia Moro, alla quinta stagione in A1, e Giada Di Mario, entrambe a Pinerolo da due stagioni.