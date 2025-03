Megabox, playoff alle porte. C’è la corazzata Milano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si appresta a disputare per la seconda volta consecutiva i play-off scudetto: domenica 9 marzo alle 19 all’Allianz Cloud di Milano la squadra del presidente Ivano Angeli, settima classificata al termine della regular season del Campionato di A1 Tigotà, affronterà la Numia Vero Volley Milano, seconda alle spalle dell’imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Gara due è in programma la domenica successiva, 16 marzo, alle 16.30 a Pesaro alla Vitrifrigo Arena. Eventuale Gara tre mercoledì 19 marzo, nuovamente a Milano.

La partita, diretta da Serena Salvati e Massimiliano Giardini, sarà trasmessa in diretta su RaiSport e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). Così presenta la partita la capitana biancoverde Sonia Candi, che ha chiuso la stagione regolare al primo posto nella classifica dei muri-punto (88, contro gli 81 di Anna Danesi e i 78 di Bozana Butigan): "La vittoria con Cuneo e la qualificazione ai play-off al settimo posto ci hanno dato una grande carica e molto morale, tutto questo campionato è stato così: abbiamo superato mille difficoltà grazie al lavoro di tutto il gruppo. Con Milano in campionato abbiamo disputato due ottime partite, e anche questa volta dovremo esprimerci ad alto livello, visto che dall’altra parte c’è una squadra fortissima obbligata a fare risultato contro di noi".

Il ritorno si gioca domenica 16 marzo alle 16,30 alla Vitrifrigo Arena. L’ idea di giocare dentro l’ astronave è stata fortemente voluta dalla società per coinvolgere tutta la città. Del resto contro Milano in stagione regolare il Palamegabox fu preso d’assalto e fu registrato il sold out. La serie play off con la squadra lombarda è molto attesa e in regular season Vallefoglia ha costretto per ben due volte Egonu e compagne al quinto set. Dunque questa sfida è molto attesa e si preannuncia con un risultato aperto. Inoltre Milano è anche impegnata in Champions e potrebbe essere stanca o comunque con in testa la coppa europea.

b. t.