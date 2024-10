Megabox, primo sigillo. Battaglia infinita e successo

perugia

2

vallefoglia

3

BARTOCCINI-MC RESTAURI: Ungureanu 14, Gryka 4, Németh 27, Gardini 12, Cekulaev 18, Ricci 1; Sirressi (L), Recchia, Bartolini 4, Cogliandro, Pecorari, Rastelli. Non entrate: Orlandi, Traballi (L2). All. Giovi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 4, Giovannini 19, Weitzel 8, Bici 23, Michieletto 14, Candi 15; De Bortoli (L), Storck, Kobzar, Feduzzi (L2). Non entrate: Torcolacci, Lee. All. Pistola.

Arbitri: Caretti e Carcione.

Parziali: 12-25 (24’), 25-19 (28’), 30-32 (43’), 25-15 (24’), 17-19 (32’).

Note: spettatori: 1905.

Ecco la prima vittoria stagionale della Megabox che a Perugia conquista due punti d’oro, dopo una partita intensa conclusa al quinto set. Nel primo set la Megabox scappa via subito 4-0, con Bici e Michieletto a suonare la carica. Il vantaggio ospite cresce sino al +9 (14-5), un break di 5-1 firmato da Németh pare invertire l’inerzia del set, ma il finale è tutto biancoverde, con la palla out di Németh che chiude il set sul 25-12. Nel secondo set comincia un’altra partita: il break iniziale di Giovannini (3-1) sigla l’unico vantaggio nel set, poi si scatena Németh, che trascina la Bartoccini sino al +8 (19-11). Pistola cambia la diagonale gettando in campo Kobzar e Storck, due ace in fila di Giovannini e un muro della rientrata Perovic riporta la Megabox sul 19-23, ma un errore di Storck in battuta e un attacco di Németh chiude il set 25-19. Il terzo set (43 minuti) un lungo testa a testa che pare risolto a favore delle umbre sul 23-20. Perovic firma un turno di battuta letale, con due ace che consegnavano alla Megabox il set-point sul 24-23. Da lì in poi, una roulette russa prima dei due muri decisivi di Weitzel su Németh e di Bici su Gardini, per il 32-30 finale. Nel quarto set Perugia non è delusa. Si comincia in equilibrio, ma a metà parziale un turno di servizio di Cekulaev spacca in due la ricezione biancoverde: il break di 6-0 chiudeva i giochi (20-14), con Pistola a schierare anche il secondo libero Feduzzi. Nell’ultimo set Perugia conduce (7-4, due attacchi out in fila di Bici) e Vallefoglia avanti di due punti solo sul 12-10 (attacco fuori di Ungureanu). Per il resto, sorpassi e controsorpassi, con Giovannini a murare l’attacco del match-point a Németh (15-15) e chiusura con l’errore di Ungureanu che sigla il 19-17.

b.t.