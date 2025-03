Megabox, scocca l’ora dei playoff. L’avversario è la corazzata Milano

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia giocherà a partire dal prossimo weekend i play-off scudetto del Campionato di A1 Tigotà. L’avversario è la Numia Vero Volley Milano, seconda classificata al termine della stagione regolare. Gara uno dei Quarti di finale si giocherà domenica 9 marzo alle 19 all’Allianz Cloud di Milano, e sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Gara due è in programma la domenica successiva, 16 marzo, alle 16.30 a Pesaro in una cornice d’eccezione: la Vitrifrigo Arena. Eventuale Gara tre mercoledì 19 marzo, nuovamente a Milano. Così spiega la decisione di giocare alla Vitrifrigo Arena il presidente Ivano Angeli: "Abbiamo pensato di spostarci dalla nostra sede abituale di gioco, il PalaMegabox, perché vogliamo che tutta la città e tutto il territorio possano assistere alla nostra partita. I play-off scudetto sono un traguardo importante non solo per il nostro club, ma per tutto il movimento sportivo pesarese e marchigiano. Dall’altra parte della rete, poi, troveremo una delle squadre più forti d’Europa, che ha nella propria formazione quattro delle titolari della nazionale azzurra campionessa olimpica. È la partita dell’anno, e visto che nella gara di regular season abbiamo riempito il PalaMegabox e dovuto dire di no a tanta gente, stavolta abbiamo deciso di trasferirci in un impianto più grande, facile da raggiungere, vicino al casello dell’autostrada e fornitissimo di parcheggi. Invitiamo tutti gli appassionati di sport a vivere insieme alle nostre ragazze un pomeriggio di divertimento ed emozioni forti. La pallavolo non delude mai".

La Megabox ha chiuso la stagione regolare al settimo posto dopo aver vinto nell’ultima giornata con Cuneo in casa. Questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola al termine della vittoria su Cuneo: "Va dato grande merito alla squadra: è stata una stagione ad handicap, abbiamo perso due giocatrici prima di partire e poi un cambio importante come Storck, ma il gruppo ha superato tutte le difficoltà raggiungendo un obiettivo migliorativo rispetto all’anno scorso, con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Con Cuneo siamo stati un po’ meno brillanti, accusando un po’ di fatica soprattutto in attacco, ma anche stavolta le ragazze sono state brave a restare sempre in partita. Questa sofferenza è un valore che ci portiamo con noi nei play-off".

I biglietti (da 10 a 25 euro, posti non numerati) sono in vendita a partire dalle 14 di oggi, 5 marzo, su liveticket.it, in tutti i punti vendita Liveticket e da ProdiSport (viale Piceno, 14 - Fano). Info: info@megaboxvolley.it

b. t.