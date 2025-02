Megabox, stop a Pinerolo. Sconfitta in quattro set

Pinerolo 3 Megabox 1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-14)

WASH4GREEN: Bracchi 10, Sylves 21, Cambi 6, Sorokaite 12, Akrari 8, Smarzek 16; Moro (L), Moreno 1, Perinelli, Avenia. Non entrate: D’Odorico, Cosi, Rubright, Di Mario (L). All. Marchiaro.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 2, Candi 13, Perovic 3, Lee 14, Weitzel 11, Bici 10; De Bortoli (L), Michieletto 1, Kobzar, Lazda 4, Carletti, Torcolacci. Non entrate: Feduzzi (L). All. Pistola.

ARBITRI: Rossi e Serafin.

La Megabox Ondulati del Savio esce sconfitta in quattro set dal campo della Wash4Green Pinerolo e interrompe la serie positiva che l’aveva riportata a ridosso delle rivali Busto Arsizio e Bergamo. Le padrone di casa, grazie alle due vittorie in fila conquistate in tre giorni, si riportano a sei lunghezze dalle tigri e quindi restano ancora in corsa per la qualificazione ai play-off scudetto.

Nel primo set le tigri subiscono fin dalle primissime battute l’aggressività delle pinelle, la combinazione muro difesa è in affanno, ma soprattutto il muro piemontese è impeccabile. Nel secondo set parte bene la Megabox, avanti 6-3. Marchiaro ferma il gioco quando il punteggio è sul 10-6, si assiste ad una serie di scambi rocamboleschi dove Sylves dimostra che Pinerolo non molla. Marchiaro cambia Perinelli per Bracchi e ferma di nuovo il gioco sul 17-12. Pistola chiama di nuovo time out, è poi Bici che chiude il parziale per la parità.

Nel terzo set le padrone di casa riescono a mettere a segno un piccolo break, grazie soprattutto al servizio. La Megabox torna a ridosso sul 16-13 Marchiaro chiama il timeout sul 19-13 che Michieletto prende il posto di Lee, in difficoltà. Le padrone di casa sbagliano poco e le biancoverdi sono in affanno.

Il quarto parziale si avvia sulla falsariga del set precedente. Pinerolo dilaga.

b. t.