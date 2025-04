Megabox strapazza Pinerolo. Vallefoglia vola in finale

megabox

3

pinerolo

0

MEGABOX: Bici 18, Feduzzi, Michieletto ne, Giovannini 16, De Bortoli (L), Candi 3, Torcolacci ne, Perovic ne, Kobzar 1, Weitzel 9, Kovaleva (L) ne, Lee 8, Lazda ne, Carletti ne. All. Pistola. PINEROLO: Sorokaite 3, Cosi 3, Cambi, Di Mario (L), Sylves 2, Bussoli, D’Odorico 4, Moro, Bracchi 6, Rubright 2, Smarzek 3, Akrari (L) ne, Moreno 7, Avenia 4. All. Marchiaro.

Arbitri: Brunelli e Luciani.

Parziali. 25-22 (27’), 25-14 (22’), 25-12 (23’).

Si vola in finale. La Megabox batte per 3-0 Pinerolo. Sabato 5 aprile alle 20 a Chieri contro la Fenera c’è in palio la partecipazione alla Challenge Cup. La squadra di Vallefoglia ha la ghiotta possibilità di entrare per la prima volta nella sua storia societaria in Europa. Nel primo set è subito dura. Le ragazze di coach Pistola partono forte, sfruttando anche gli errori delle avversarie (8-4 di Giovannini). A suonare la carica è Bici, scatenata. Si viaggia anche grazie ai muri di Weitzel (11-7). Poi sul 14-10 l’ingranaggio biancoverde si inceppa. Le piemontesi avanzano a piccoli passi. Le tigri tirano a salve. Le torinesi agganciano a quota 16, dopo un’invasione delle locali. Da quel momento è un colpo su colpo che accende il pubblico del PalaMegabox. Il secondo impatto è sul 20-20 dopo un attacco out delle padrone di casa. Il pericolo viene sventato da una prima intenzione di Giovannini, seguita da Weitzel che dal centro sorge come il sole (24-21). Le ospiti con un mani fuori si avvicinano fino al – 2 e lì si fermano (25-22). In questo periodo i muri delle marchigiane sono 3 contro 1 delle pinelle. Il bottino, parziale, della Bici è sontuoso: 7 punti. Non scherzano neppure Weitzel (5) e Giovannini (4). Nel secondo le pesaresi sono un treno (7-2). Bici continua a martellare. Cresce anche Giovannini (10-4 con un ace). Ribatte dall’altra parte Moreno. Ma il team del presidente Angeli è in questo periodo di gioco in stato di grazia. Sul 14-11 entra Feduzzi per Lee. L’ultimo sussulto della Wash4green è sul 14-12 (-2). Poi una infrazione delle biancorosa spacca la frazione in due come una mela. Il capitano Candi apre la strada (18-13). Tutte le altre a ruota. Le torinesi restano al palo (23-13). Giovannini (9 punti in questa frazione) doppia le avversarie (24-14). Il set va a vele spiegate. E’ ancora il muro l’eroe del giorno (4 a 1). Nel terzo la musica non cambia (4-1). La regina è Giovannini, incontenibile. C’è spazio anche per l’assolo di Weitzel tre punti di consecutivi dal 14-9 al 16-9. E’ sempre il numero 6 biancoverde ha firmare il doppio giro sul 20-10. Non mancano neppure le zampate della Candi, due punti di fila (24-11) che coronano un match di un gruppo stellare. L’ultimo set è un monologo di Vallefoglia (25-12). Alla fine sono 13 muri a 3. Tanta roba.

Beatrice Terenzi