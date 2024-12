Megabox Vallefoglia sfiora la vittoria contro Igor Novara in un emozionante tie-break

Megabox Vallefoglia: Bici 20, Feduzzi, Michieletto 7, Giovannini 5, De Bortoli (L), Candi 18, Torcolacci ne, Perovic, Kobzar 1, Weitzel 13, Lee 16. All. Pistola.

Igor Novara: Villani 6, Bosio 2, Bartolucci 2, De Nardi L, Fersino, Alsmeier 12, Ishikawa 17, Mims, Bonifacio 4, Mazzaro 2, Tolok 36, Squarcini 13. All. Bernardi.

Altro tie-break per la Megabox che strappa al Novara comunque un punto importante anche in chiave Coppa Italia. Il primo è il set del cammino a braccetto, con qualche strappo. Parte bene Pesaro, ma l’aggancio sul 3-3 porta la firma di Tolok. Il sorpasso del Novara è grazie a un muro (4-5).

E’ sempre la schiacciatrice russa a tentare la fuga (7-10). Le tigri però restano in scia (12-13). Il +4 delle avversarie nasce dalla seconda linea (12-16). La forbice aumenta (14-19) e diventa importante con il numero 17 ospite (14-20). Sul +6 coach Pistola mette Michieletto al posto di Giovannini. Inizia il recupero. La Megabox rosicchia punti.

Lee e Weitzel suonano la carica. E’ 20-22 con un ace di Kobzar. Il pareggio è siglato da Candi (24-24). Da qui è un estenuante botta e risposta di due formazioni che non vogliono mollare. Passa la Megabox ai vantaggi. Nel secondo Vallefoglia non c’è.

Le piemontesi prendono subito il toro per le corna. Le biancoverdi guardano per tutto il parziale la targa. Sull’8-13 il tecnico locale chiama time-out. Ma il trend non viene spezzato. Con un muro le rosablu spiccano il volo (10-17). La corsa continua. Sull’11-18 entra Giovannini per Lee.

L’emorragia non si ferma (13-21). Cambia ancora le carte la panchina delle marchigiane. Questa volta in regìa: Perovic per Kobzar. Con un super salvataggio della giapponese Ishikawa, il team di Bernardi è ormai lontano (13-22).

Un muro di Candi (15-24) e un attacco di Giovannini (16-24) sono gli ultimi sussulti della formazione del presidente Angeli. Poi Novara chiude. Il terzo è il periodo di gioco più in equilibrio. Almeno fino a quota 12-12. Poi le locali perdono il filo. Sul 12-17, Pistola raduna le sue ragazze.

Ma ormai il gap è diventato considerevole. La Megabox è sempre in ritardo (12-18) e l’Igor Gorgonzola si porta sull’1-2.

Nel quarto è il Vallefoglia più maturo. Sul 3-0 Lee si infortuna, viene sostituita da Michieletto. Le padrone di casa comandano (5-0 e 9-1). Novara è in affanno (16-10). Poi però si ripiglia, recupera terreno e arriva fino al -1 del 23-22. Le tigri, lucide e caparbie, non si fanno gabbare. Si va al tie-break. Il più bello. Un testa a testa al cardiopalmo. Ma è l’Igor a spuntarla (19-17).

Beatrice Terenzi