Megabox Vallefoglia trionfa: in Europa con la Challenge Cup

Reale Mutua 2Megabox 3

REALE MUTUA FENERA :Bednarek, Spirito (L), Skinner 21, Lyashko, Alberti 10, Van Aalen 2, Anthouli 4, Buijs 8, Gicquel 17, Rolando, Gray 11, Cavaglia (L), Omoruyi 6. All. Bregoli.

MEGABOX VALLEFOGLIA:Bici 30, Feduzzi, Michieletto, Giovannini 12, De Bortoli (L), Candi 12, Torcolacci (L), Perovic, Kobzar, Weitzel 15, Lee 8, Lazda, Carletti 2. All. Pistola.

Arbitri: Caretti e Verrascina.

Parziali: 25-15 (23’), 21-25 (29’), 20-25 (30’), 25-16 (26’), 12-15 (20’).

La Megabox fa l’impresa e porta Vallefoglia in Europa. Un comune di soli 15.000 abitanti disputerà il prossimo anno la Challenge Cup. Un successo esaltante per il club di Ivano Angeli: "Una soddisfazione immensa - esulta il presidente - che corona una stagione bellissima. Ho capito che potevamo farcela quando le abbiamo riprese sull’8 pari. Partecipare a una coppa europea sarà l’inizio di qualcosa di nuovo, un percorso che richiederà qualche aggiustamento". La felicità di una serata storica nelle parole del capitano, Sonia Candi: "Per tutta la partita ho sentito dentro di me che ce l’avremmo fatta: affermarlo ora sembra scontato, ma ce l’eravamo detto anche in spogliatoio prima del match. Ci sarebbe da scrivere un libro su questa stagione, le persone che ho trovato a Vallefoglia sono speciali, era da tanto che non mi sentivo più così nella mia carriera".

Una partita incredibile che la Megabox, sembrava avere in pugno sul 2-1, dopo aver giocato sia il 2° che il 3° set con grande sicurezza dopo aver perso il primo. Ma, come già accaduto tante volte quest’anno, le tigri hanno unghie meno affilate nel 4° parziale, che finisce agevolmente nelle mani di Chieri. Riecco il tormentone del tie-break, che comincia bene per Vallefoglia (0-2), poi si mette male con quattro punti consecutivi delle piemontesi (4-2), finchè la situazione sembra precipitare sul 7-3. Il time-out di Pistola è provvidenziale, la Megabox si scrolla di dosso la paura che finisca come le altre volte, reagisce e impatta sull’8-8 con un ace. E quando Giovannini schiaccia di potenza l’8-10 gli occhi delle tigri diventano famelici. Due video-check di fila danno ragione alle ospiti che salgono sul 9-13, quindi Lee piazza il punto n.14 e la Megabox ha tre palle match da mettere giù: sbaglia la prima, ma Chieri spedisce sulla rete la battuta successiva e apre le porte dell’Europa a Vallefoglia.

Elisabetta Ferri