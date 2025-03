Megabox vince, chiude settima. Ai playoff incontrerà Milano

megabox

3

cuneo

1

MEGABOX: Bici 18, Feduzzi, Michieletto ne, Giovannini 7, De Bortoli (L), Candi 9, Torcolacci ne, Perovic 7, Kobzar ne, Weitzel 14, Felici (L) ne, Lee 13, Lazda, Carletti. All. Pistola.

CUNEO: Colombo, Martinez, Polder 7, Cecconello 7, Panetoni (L), Scialanca (L), Bielica, Bakodimou 15, Signorile 1, Kozuchi 3, Brambilla, Camera, Kapralova 7, Sanchez. All. Pintus.

Arbitri: Papadopol e Santoro.

Parziali: 23-25, 25-20, 25-11, 25-22.

La Megabox batte Cuneo e chiude la regular season al settimo posto. Nei playoff incontrerà Milano. Nel primo set Cuneo fa subito capire di non essere venuta a fare da comparsa. La ex Cecconello firma due muri consecutivi (9-7), l’altra ex Bjelica restituisce il favore con due errori in attacco. Lo strappo che sembra fare la differenza è il 5-0 che sigla il 20-16 per le ospiti (due punti a testa per Kapralova e Bjelica), ma le tigri impattano a 21. Si va avanti a forza di cambi palla, decide un muro di Signorile e il successivo errore di Bici (23-25). Nel secondo set continua l’equilibrio, Pistola dà riposo a Bici con Lazda (5-6) e la Megabox piazza un 7-0 su servizio di Perovic. Si tratta del break che sostanzialmente decide il set: la Honda Olivero tenta più volte di ritornare sotto, trova un paio di volte il -3 con la solita Bjelica, il parziale va alle tigri per 25-20, firmato dalla rientrata Bici. Nel terzo set la Megabox scappa via subito 6-1, Cuneo riesce a reagire e a tornare a -1 ma poi sciupa tutto con tre errori consecutivi in attacco.

Via via le tigri si staccano: Bici firma il 14-8, due muri in fila di Candi e della stessa opposta albanese allungano 19-9, poi si aggiungono tre errori in ricezione di Scialanca su servizio di Weitzel. Sul 22-9 il set è andato a favore delle biancoverdi. Nel quarto si torna a combattere: partono meglio le tigri, subito 7-4 con Lee, ma Cuneo c’è e resta a ridosso, impattando 11-11 con Bakodimou. Segue un nuovo mini-break della Megabox (14-11), che alla fine risulterà decisivo. Le piemontesi non si arrendono e arrivano sino al 22-23 con un muro di Kapralova. Poi Polder sbaglia la battuta e tocca a Weitzel chiudere set e partita (25-22).

