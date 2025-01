Megabox, vittoria all’ennesimo tie break. Cinque set per spuntarla su Talmassons

Megabox 3Talmassons 2

MEGABOX: Bici, Feduzzi, Michieletto, Giovannini, De Bortoli (L), Candi, Torcolacci, Perovic, Kobzar, Weitzel, Monceri (L), Lee, Lazda, Carletti. All. Pistola.

TALMASSONS: Pamio, Gazzola (L), Feruglio, Kocic, Ferrara, Piomboni, Gannar, Eze, Shcherban, Strantzali, Botezat, Bucciarelli, Storck. All. Barbieri.

Arbitri: Papadopol e Piana.

Parziali: 30-32 (36’), 25-17 (26’), 19-25 (26’), 15-11 (19’).

La Megabox vince l’ennesimo tie-break della stagione contro il tosto fanalino di coda Talmassons. Nel primo set inizio shock con le ospiti che vanno subito sullo 0-5. Bici suona la carica. Vallefoglia rimonta. Ma le friulane mantengono sempre la distanza di sicurezza. Sul 14-18 suona la campanella del pericolo. Le tigri però non mollano e con Lee agganciano quando le avversarie meno se lo aspettano. Sul 24-24 comincia un’altra partita. E’ un botta e risposta estenuante. Si va ai vantaggi. Su mani out le locali siglano il primo vantaggio del match: 26-25. Ma l’ex di turno Storck pareggia. E’ ancora colpo su colpo. A quota 29-30 è il Talmassons a tornare con il muso avanti. E ancora le biancorosa mantengono il vantaggio su un muro out delle pesaresi (30-31). Poi un servizio morbido decide il parziale a favore delle ragazze di coach Barbieri.

Tutta altra musica nel secondo tempo. Le padrone di casa scendono in campo con il giusto cipiglio. L’equilibrio si spezza sull’8-8 di Lee, dopo che le friulane avevano messo la freccia sul 6-7. Le marchigiane prendono in pugno l’incontro. Sul 18-14 tutto corre liscio. L’ultimo assalto delle ospiti è sul 19-16. Da quel momento le tigri restano sul pezzo. Giovannini trascina le compagne al pareggio di un set a testa. La gara è riaperta. Nel terzo periodo cresce maggiormente l’intensità del team del presidente Ivano Angeli. Sul 13-13 della schiacciatrice americana la Megabox vola. Merito è il turno al servizio di Perovic (anche un ace per la regista). Con la palleggiatrice serba le tigri prendono quota fino a toccare il 22-13. Per l’ultima della classe c’è poco da fare. A chiudere il set ci pensano prima Weitzel poi Giovannini, infine il capitano. Nel quarto la situazione si ribalta come un calzino. Il Talmassons non ci sta, del resto ha fame di punti per non retrocedere. Vallefoglia resta in scia fino al 10-12 di Lee poi inizia a perdere terreno. Entrano Michieletto e Carletti, ma il risultato non cambia. A fare pentole e coperchi dall’alta parte della rete è un’altra ex, Pamio. Le ospiti non fanno sconti (14-20). Sul 18-22 il tecnico delle friulane chiama time-out. A costringere le biancoverdi al tie-break è l’opposto svizzero. Al quinto è ancora battaglia. Ma la Megabox ha una marcia in più e si aggiudica l’infinita sfida.

Beatrice Terenzi