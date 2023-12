Megaprotesi al ginocchio per una 97enne: ha mosso i primi passi

È avvenuto nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Salvatore di Pesaro il primo intervento di megaprotesi al ginocchio su una paziente di 97 anni. "Un’operazione eccezionale proprio per l’età avanzata della signora – ha fatto sapere l’Azienda sanitaria - a cui è stato inserito un dispositivo sviluppato appositamente per fratture periprotesiche e che ha permesso alla paziente un recupero rapido e il graduale ritorno alla normalità".

"Grazie agli importanti progressi della chirurgia protesica – spiega il Direttore Generale Ast Pesaro Urbino Nadia Storti – un intervento di elevata complessità è stato possibile anche su una paziente anziana. È la dimostrazione dei passi in avanti che stiamo facendo, un ringraziamento a tutta l’equipe della struttura di Ortopedia e di Traumatologia".

A 97 anni, molti operatori potrebbero essere restii ad eseguire un trattamento così complesso e invasivo, "tuttavia la signora è stata sottoposta con successo all’intervento dimostrando che l’età non deve essere un ostacolo per migliorare la qualità della vita di una persona. Oggi la paziente è in buone condizioni - spiega il direttore di Ortopedia e Traumatologia Luca Memè -; in seguito all’intervento, già in reparto, le abbiamo fatto fare i primi passi".

g.m.