Megayacht e paperoni: cantiere navale avanti tutta a Pesaro

Pesaro, 19 maggio 2024 – Il cantiere navale in queste settimane sembra la partenza di una gara di Formula 1: 7-8 gli yacht schierati in panchina pronti per prendere il mare. E nei giorni scorsi ne è arrivato anche uno di 55 metri che batte bandiera delle isole Marshall, noto paradiso fiscale, ma la prua verso Pesaro non l’ha messa dall’Oceania, ma dall’altra sponda dell’Adriatico e quindi sono in molti a ritenere che possa essere di qualche paperone dei paesi dell’Est, Russia e Ucraina compresa. Si torna a parlare del cantiere navale anche perché sabato prossimo si aprono le porte ai curiosi: dalle 9 alle 13 tutta l’area sarà visitabile in occasione del ‘WorldBoatingday‘. "Siamo partiti lenti – dice Roberto Napolitano, presidente del cda del cantiere Rossini – ma poi ci siamo ripresi ed il finale di stagione è buono. La partenza lenta è dovuta anche al fatto che con i problemi legati alla guerra abbiamo perso alcuni clienti, sia russi che ucraini che usavano lo scalo pesarese per il refitting invernale. Dico russi o ucraini perché è anche difficile capire la nazionalità perché parlano tutti la stessa lingua. Comunque ci stiamo facendo una bella reputazione nel mondo della cantieristica per cui stiamo risalendo come clientela dal periodo Covid. Stiamo osservando con attenzione tutto quello che riguarda il porto e devo dire che l’immagine che stiamo dando è molto positiva non solo per lo scalo ma anche per tutta la città. La visita di Veronesi proprietario di ’Intimissimi’? Diciamo che la sua visita, ma non è il solo che è venuto, ci ha fatto molto piacere. Ma è stata una visita e basta, se poi si dovesse aprire qualche discorso valuteremo, anche se è difficile far conciliare il refitting con una produzione di scafi".

Tra le cose che annuncia Napolitano anche che nei prossimi mesi si dovrebbe partire con la ristrutturazione di tutta l’area che una volta ospitava il cantiere dove è nata Azzurra. "I progetti ci sono e stiamo aspettando alcune varianti al progetto. Il ritardo non è tanto legato al fatto della burocrazia italica, quanto all’aumento dei costi che sono esplosi con il Covid. Comunque abbiamo intenzione di partire per portare avanti il progetto per la creazione di mini appartamenti per gli equipaggi", continua Napolitano. Va detto che la società che è dietro al cantiere Rossini fino ad ora ha speso 25 milioni di euro a fronte di una fatturato che si chiude intorno ai 6 milioni.

“Pensavamo di fare di più ma le problematiche degli ultimi anni ci hanno un po’ frenato. Speravamo di essere intorno ai 10 milioni, ma non è stato così. Problemi con il pescaggio? Al momento non ne abbiamo. Anche con yacht sopra i 55 metri? No, nemmeno con quelli e aggiungo: magari ce ne fossero molti di più in arrivo, perché quelli sarebbero i problemi che ci piacerebbe avere".

m.g.