"Meglio una scelta che un commissario"

Sulla riorganizzazione della rete scolastica regionale incombe la spada di Damocle del commissariamento. La frittata è fatta: con la Regione che si è mossa in ritardo nel diramare le linee guida (le ha approvate solo il 23 ottobre) il dibattito tra sindaci e Provincia, ha toccato punte surreali, fatto in fretta e con molta rabbia dei sindaci, per la paura di perdere pezzi. "Ci vuole responsabilità – ha detto ieri il presidente della Provincia, Paolini ai sindacati della scuola –. Per evitare di subire scelte commissariali fatte sulla base dei numeri e non in base alla conoscenza del territorio dobbiamo prendere una decisione e fare noi, insieme ai sindaci, una proposta".

Serena Pagliai, segretario Cisl scuola, riconosce pubblicamente l’impegno profuso dalla Provincia, ma "critico aspramente il fatto che quest’anno il dimensionamento è calato come una mannaia, senza avere avuto momenti di confronto: non ce ne sono stati né con i sindacati e tanto meno con la popolazione. Sulla riorganizzazione delle direzioni didattiche siamo stati esclusi così come sull’accorpamento di Volponi e Pascoli ad Urbino che abbiamo saputo all’ultimo". Anche Tuscia Sonzini segretario Flc Cgil è indignata per come si sia arrivati al dimensionamento. "Sono operazioni complesse, da valutare con i tempi necessari e arrivare alla migliore soluzione. Assurdo passare sopra la testa dei diretti interessati". Siamo solo all’inizio delle polemiche.