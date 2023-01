Mei: "Perché a Cingoli si riapre l’ospedale?"

FOSSOMBRONE

"Perché Cingoli può riavere l’ospedale e Fossombrone no?". Ruota (anche) intorno a questa domanda l’ultima presa di posizione del “Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale“. A firma Gloria Mei, il documento arriva tra l’altro in momento in cui l’ospedale “di comunità“ di Fossombrone si trova sguarnito di medici: il primo dell’anno, per dire, in tutta la struttura c’era solo un dottore e si trattava di quello di turno al 118, che di fatto con l’ospedale non c’entra nulla.

Dice la Mei: "Il “Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale a Fossombrone“ ha chiesto al presidente Nicola Baiocchi un’audizione alla Commissione sanità regionale per illustrare contenuti e finalità del documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale con le richieste presentate alla Regione per ridare al nostro nosocomio quei servizi sanitari indispensabili al suo esteso bacino di utenza. Ricordiamo che, come comitato, ci siamo attivati per contribuire fattivamente alla redazione del documento approvato dal consiglio. La profonda delusione seguita alla videoconferenza con l’assessore regionale Saltamartini, già sindaco di Cingoli, per il secco rifiuto di reinserire il nosocomio di Fossombrone nella rete ospedaliera, ci ha spinti ad attivare altre iniziative per raggiungere lo scopo da tutti desiderato, prima fra tutte l’incontro con le consigliere regionali Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle) e Micaela Vitri (Partito Democratico). Porteremo l’istanza verso la Regione per comprendere logica e motivazioni grazie alle quali per Cingoli (e Pergola) si è accantonata la famigerata legge Balduzzi (che disciplina anche i criteri per la localizzazione dei presidi sanitari) e per Fossombrone no. Tale richiesta è ancor più necessaria poiché la struttura di Cingoli, chiusa a suo tempo assieme con altre 12, fra cui Fossombrone, è stata riaperta come ospedale dal primo gennaio 2023 con delibera della Giunta Regionale del 3 dicembre. Il Presidente della Commissione Baiocchi ha gentilmente risposto, attendiamo perciò l’incontro".

a. bia.