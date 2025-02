Meliffi: "36 ore di bus e 7 di cammino poi spunta il Fitz Roy e ti ricarichi"

A chi s’attacca al clacson ’scancherando’. A chi parla da solo con lo smartphone. A chi neanche ti saluta mentre lecca un gelato. A chi fa tutto questo in nome dell’assalto al nulla quotidiano, è dedicato un pensiero. Quello che arriva dritto dalla Patagonia: da Giacomo Meliffi, il primo durantino a tentare il raid al Cerro Torre. Questo ragazzo dagli occhi brillanti, reclutato dall’Eagle Team del Cai, la nazionale dei migliori alpinisti italiani, si sta acclimatando insieme ai compagni di squadra ai piedi dei giganti. Dopo l’approdo a El Chaltén, Giacomo ha inviato un primo vocale dove dona il suo racconto. Che al momento non è di conquista, ma di pace. Alla faccia del quotidiano piroettare nostrano. Ecco Giacomo: "L’impressione è quella che avevo già colto con le Ande. Tutto è enormemente più dilatato rispetto al resto. Rispetto alle Alpi, ad esempio. Gli spazi sono immensi, le distanze sterminate. Incredibile, poi, come cambi il paesaggio. Si fanno ore di autobus, anche fino trentasei. Siamo passati dalla Pampa alla mirabile visione del Fitz Roy, che è come spuntato dal nulla". Perché questi sono i tempi della conquista. A passi tardi e lenti. Pazienti. Il contrario dell’incedere routinario di chi sta sotto. Che crede di conquistare. Acchiappare. E non acchiappa proprio un fico secco. Perché il Fitz Roy di ciascuno di noi resta solo una chimera. "Ieri – racconta ancora placido, Giacomo Meliffi – abbiamo fatto la prima vera uscita. Luoghi lontanissimi, da raggiungere con zaini pesanti. Con una consapevolezza: quella che poter arrampicare è solo una possibilità, magari del venti per cento. Si è in sostanza meteodipendenti. Si fanno sette ore di cammino con rare possibilità di scalare. In un mese sappiamo benissimo di avere poche finestre di bel tempo. Ieri volevamo salire sul Mocho poi faceva così freddo che non siamo riusciti ad attaccare. Inutile dire che è un paesaggio deserto". Le attese delle missioni sono così. Sembra non passino mai. Come i grandi assalti. Come l’infinita vigilia del D Day. Poi scattano improvvise. Prorompenti. Fulminee più di quanto ci si fosse mai immaginato. "A un certo punto è stato figo: perché è apparsa tutta la catena, col Cerro Torre. Abbiamo visto anche il Fitz Roy. Fanno veramente impressione. Quando sono coperti dalle nuvole, pensi: beh, sono alti. Quando se ne vanno le nuvole, realizzi che sono immensi. Anche vederli solo per un attimo ci ha motivato. Sì, ha motivato tutto il gruppo. E’ durato solo un po’ di secondi, è stato importante". Perché, a quel punto, l’obiettivo si è materializzato. E l’attesa è diventata meno lunga. Ma sempre pacifica e placida. Anche per chi crede di scalare il suo Cerro ogni santo giorno, tutto questo può essere di conforto.